IPO 2021: न्यूरेका, रेल टेल, LIC, बजाज एनर्जी; एक के बाद एक आने वाले हैं आईपीओ, पूरे साल कमाई का मौका

Upcoming IPO 2021: साल 2021 में आईपीओ मार्केट में लगातार हलचल देखने को मिल रही हैं. इस साल अबतक 5 आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट हो चुके हैं. जबकि ब्रू​कफील्ड इंडिया REIT का आईपीओ लॉन्च हो गया है, वहीं सोमवार को न्यूरेका लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है. साल 2020 की ही तरह 2021 में भी आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. दूसरी ओर शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी है और इस साल यह रैली जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है. ऐसे में इस तेजी का फासदा उठाने के लिए कई कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी में हैं. इनमें से कई आईपीओ के बारे में जानकारियां भी आ गई हैं.

पिछले साल के अंतिम महीनों में जहां बाजार में रिकवरी के बीच कई कंपनियों ने अपने आईपीओ पेश किए, यह ट्रेंड इस साल भी देखने को मिल रहा है. फॉचूर्न फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर का कहना है कि 2021 में आंकड़े पिछले साल से बेहतर हैं. अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आने लगी है. अगले फिस्कल ईयर में जीडीपी में ग्रोथ डबल डिजिट में रह सकती है. भारतीय अर्थव्यवस्का का आउटलुक अभी भी मजबूत है. ऐसे में देश में काम धंधों में तेजी आएगी. बजट में भी कई ऐसे एलान हुए हैं, जिससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा. सुस्त पड़ रहे सेक्टर्स में तेजी आएगी. इन वजहों से इस साल बाजार में अभी और तेजी आनी है. उनका कहना है कि जबतक अर्थव्यवस्था का यह आउटलुक बेहतर बना रहेगा, आईपीओ मार्केट में तेजी दिखेगी. कंपनियां बाजार में तेजी का फायदा उठाना चाहेंगी.

न्यूरेका लिमिटेड ने अपना 1000 करोड़ का आईपीओ 15 जनवरी को लॉन्च करने का एलान कर दिया है. इसके अलावा अपकमिंग आईपीओ में ये शामिल हैं.

LIC: 70,000 करोड़

कल्याण ज्वैलर्स: 1750 करोड़

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक: 400 करोड़

ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक: 1000 करोड़

लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री: 800 करोड़

क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन: 180 करोड़

बजाज एनर्जी: 5450 करोड़

बार्बेक्यू नेशन: 1000 से 1200 करोड़ रुपये

रेलटेल: 700 करोड़

श्याम स्टील: 500 करोड़

अन्नाई इंफ्रा डेवलपर्स: 250 करोड़

इनके अलावा NSE, NCDEX, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, जोमैटो जैसी कुछ और कंपनियों के IPO साल 2021 में लॉन्च होने की खबरें आ रही हैं.

आईपीओ में आप अपने स्तर पर सीधे निवेश कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. इसमें ब्रोकर के जरिए निवेश किया जा सकता है. हर ब्रोकरेज हाउस आईपीओ में निवेश के लिए अपनी वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन रखता है, जहां जाकर आप कुछ सूचनाएं भरने के बाद आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन सूचनाओं में प्रमुख है कि आप कितने स्टॉक के लिए किस कीमत पर अप्लाई करना चाहते हैं. आपके आवेदन के हिसाब से उतनी रकम आईपीओ बंद होने से लिस्टिंग तक ब्लॉक कर दी जाती है.

