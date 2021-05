Upcoming IPO: कमाई के लिए जेब में तैयार रखें पैसे, 2 माह में आने वाले हैं ये 6 आईपीओ

Upcoming IPO: साल 2021 में आईपीओ मार्केट में तेजी बनी हुई हैं. इस साल अबतक 18 आईपीओ बाजार में लिस्ट हो चुके हैं. इनमें से कई ने निवेशकों को अच्छी कमाई कराई है. इस साल अगर आप आईपीओ मार्केट में पैसे लगाने से चूक गए हों तो, टेंशन ना लें. आने वाले दिनों में कई कंपनियां आईपीओ लाने की कतार में खड़ी हैं. इनमें से कई को सेबी की मंजूरी भी मिल गई है. असल में अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीद और प्राइमरी मार्केट में पब्लिक इश्यू को निवेशकों से मिले शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए कई कंपनियां IPO लॉन्च कर रही हैं. इनमें प्रमुख डोडला डेयरी, इंडिया पेस्टीसाइड्स, KIMS हॉस्पिटल, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, श्याम मेटेलिक्स और आरोहन फाइनेंशियल जैसी कंपनियां शामिल हैं.

इंडिया पेस्टीसाइड्स 800 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रहा है. 800 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में 100 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू जारी किया जाएगा. इसमें प्रमोटर्स और अन्य शेयरधारकों द्वारा 700 करोड़ रुपये आफर फॉर सेल शामिल है. डीआरएचपी के अनुसार, कंपनी 75 करोड़ रुपये का प्री-आईपीओ ला सकती है. अगर कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट इश्यू के जरिए से अधिक फंड जुटाने में सक्षम होगी तो फ्रेश इश्यू का साइज कम हो जाएगा. कंपनी इस IPO के जरिए जुटाए गए फंड से जरूरी कामों और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करेगी. इंडिया पेस्टीसाइड्स उत्तर प्रदेश की कंपनी है. यह रिसर्च एंड डेवपलपमेंट पर केन्द्रित कृषि रसायन प्रौद्योगिकी कंपनी है.

कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी KIMS के आईपीओ में 200 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं प्रमोटर्स और दूसरे निवेशकों द्वारा 21,340,931 इक्व्टिी शेयर आफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे. कंपनी के प्रमोटर्स भास्कर राव बोलिनेनी, राज्यश्री बोलिनेनी 7.75 लाख और 11.63 लाख शेयर बेच सकते हैं. BRMH 3.87 लाख शेयर और कंपनी में निवेशक जनरल अटलांटिक की 1.39 करोड़ शेयर बेचने की योजना है. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे बड़ी अस्पताल चेन चलाने वाली कंपनी है. यह केआईएमएस हॉस्पिटल्स ब्रांड के तहत 9 मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल आपरेट कर रही है.

आरोहन फाइनेंशिल सर्विसेज, आविष्कार ग्रुप की प्रमोटेड कंपनी है. आरोहन फाइनेंशिल के आईपीओ में 850 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे. जबकि इसमें 2,70,55,893 इक्विटी शेयरों का ऑफर फार सेल भी लाया जाएगा. आफर फॉर सेल के तहत कंपनी में Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S, Michael & Susan Dell Foundation, Tano India Private Equity Fund II, TR Capital III Mauritius और Aavishkaar Goodwell India Microfinance Development Company II Ltd अपनी कुछ हिस्सेदारी कम करेंगे.

कंपनी आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी के कैपिटल बेस को बढ़ाने और इसकी भविष्य की पूंजी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा. इडेलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, ICICI सिक्‍योरिटीज लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्‍योरिटीज (India) प्राइवेट लिमिटेड और SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड इस इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं.

डोडला डेयरी के आईपीओ में 50 करोड़ रुपए तक के शेयरों का फ्रेश इश्यू और 10,085,444 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा. आईपीओ के ऑफर फॉर सेल में TPG Dodla Dairy Holdings Pte Ltd, Dodla Sunil Reddy, Dodla Deepa Reddy और Dodla Family Trust कंपनी में अपनी होल्डिंग बेचेंगे. डोडला डेयरी देश के चार दक्षिणी राज्यों आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में कारोबार करती है. इसके अलावा यूगांडा और केन्या में भी कंपनी का कारोबार है.

आईपीओ से मिले पैसे का इस्तेमाल डोडला डेयरी अपना कर्ज चुकाने के अलावा पूंजी खर्च जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट के कामों में करेगी. इस आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर एक्सिस कैपिटल और ICICI सिक्‍योरिटीज हैं.

स्टील मैन्युफक्चर करने वाली कंपनी श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड 1107 करोड़ रुपये जुटाने के लिए IPO लॉन्च करने की तैयारी में है. इस पब्लिक इश्यू के लिए कंपनी 657 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी, वहीं कंपनी के प्रमोटर और मौजूदा इंवेस्टर ऑफर फॉर सेल (OFS)के जरिये इस IPO के लिए 450 करोड़ रुपये के शेयर जारी करेंगे.

आईपीओ के जरिये जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपना और अपनी सहयोगी कंपनी SSPL का कर्ज उतारने में करेगी. Shyam Metalics ने ICICI Securities, एक्सिस कैपिटल, IIFL सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल और एसबीआई कैपिटल लीड मैनेजर होंगे.

ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज भी आईपीओ लॉन्च करेगी. यह ग्लेनमार्क फार्मा की सहयोगी कंपनी है.

कंपनी आईपीओ के लिए 1,160 करोड़ रुपये का फ्रेश शेयर जारी करेगी और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 73,10,000 इक्विटी शेयर जारी करेगी. फ्रेश शेयर के जरिये जुटाए गए फंड में से 900 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी API बिजनेस की खरीदारी में करेगी. बचे हुए 152.76 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिटर की जरूरतों को पूरा करने में होगा. कंपनी में ग्लेनमार्क फार्मा की 100 फीसदी हिस्सेदारी है.

