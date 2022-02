Unlock Thematic: लॉकडाउन खुलने से इन 4 शेयरों में आने वाली है तेजी, 3 महीने में मिल सकता है बेहतर रिटर्न

ओमिक्रॉन वेरिएंट अब खत्म होने की कगार पर है. इस बीच देश में आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदियां हट रही हैं और काम धंधे सामान्य हुए हैं.

लॉकडाउन खुलने से टूरिज्म, इंटरटेनमेंट, एविएशन जैसे सेक्टर एक बार फिर फोकस में हैं. (image> pixabay)

Opening Up Theme Stocks: कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर लगभग ठंडी पड़ चुकी है. बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के चलते ओमिक्रॉन वेरिएंट अब खत्म होने की कगार पर है. इस बीच देश में आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदियां हट रही हैं और काम धंधे सामान्य हुए हैं. फिलहाल 2 साल के लंबे बैन के बाद ओपनिंग अप इकोनॉमी थीम का फायदा बहुत से सेक्टर को मिलने वाला है. लॉकडाउन खुलने से टूरिज्म, इंटरटेनमेंट, एविएशन जैसे सेक्टर एक बार फिर फोकस में हैं. ऐसे में इन सेक्टर से क्वालिटी शेयरों का चुनाव किया जा सकता है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अनलॉक थीम वाले ऐसे कुछ शेयरों की लिस्ट दी है, जो आगे विनर साबित सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि ऐसे कुछ शेयर हैं, जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो फेवरेबल है. कोरोना वायरस महामारी में करेक्शन के चलते इनका वैल्युएशन आकर्षक है, कंपनी का ब्रॉन्ड और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत हैं. इनमें आगे मजबूत ग्रोथ आउटलुक दिख रहा है. इनमें Easy Trip Planners, Inox Leisure, Mahindra Holiday & Resorts और Taj GVK जैसे शेयर शामिल हैं, जो ओपनिंग अप थीम पर आगे दौड़ लगाने को तैयार हैं. Easy Trip Planners बॉय रेंज: 550-566 रुपये

टारगेट: 640 रुपये

अपसाइड: 15%

मार्केट कैप: 6279 करोड़ लॉकडाउन खुलने के बाद अूरिज्म इंडस्ट्री एक बार फिर फोकस में है. अनलॉकिंग इकोनॉमी का फायदा इस सेक्टर को मिलेगा. इस सेक्टर से Easy Trip Planners विनर साबित हो सकता है. शेयर आकर्षक वैल्युएशन पर है, रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो फेवरेबल है. शेयर को 100 days EMA पर मजबूत सपोर्ट है. यहां से खरीदारी का अच्छा मौका है. Inox Leisure बॉय रेंज: 400-416 रुपये

टारगेट: 464 रुपये

अपसाइड: 14%

मार्केट कैप: 4936 करोड़ शेयर ने लोअर बैंड पर एक मजबूत हायर बेस बनाया है. रिस्क रिवार्ड रेश्यो अचछा है और यहां से शेयर में फ्रेश एंट्री की जा सकती है. ओपनिंग अप थीम का यह एक मजबूत शेयर नजर आ रहा है जो आकर्षक वैल्युएशन पर है. टेक्निकल चार्ट पर शेयर वीकली 14 पीरियड्स RSI बुलिश मोड में है और यहां से तेजी की गुंजाइश बनी है. Mahindra Holidays & Resorts बॉय रेंज: 206-220 रुपये

टारगेट: 244 रुपये

अपसाइड: 15%

मार्केट कैप: 4171 करोड़ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अब कोविड 19 से उबर रहा है. इस सेकटर के बहुत से शेयरों में लॉकडाउन की वजह से लंबा करेक्शन रहा है और अभी वे आकर्षक वैल्युएशन पर हैं. इस सेक्टर से Mahindra Holidays & Resorts टॉप पिक में शामिल है. शेयर ने 190 रुपये के की सपोर्ट के पास एक बेस बनाया है. शेयर में अभी राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है. Taj GVK Hotels & Resorts बॉय रेंज: 132-140 रुपये

टारगेट: 155 रुपये

अपसाइड: 16%

मार्केट कैप: 850 करोड़ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला ठंडा पड़ने से इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना जाना अब सामान्य होगा. इसका फायदा होटल स्टॉक को मिलेगा. TAJGVK प्रीमियम होटल सेग्मेंट में है. कई साल से अंडरपरफॉर्म करने के बाद अब चार्ट पर शेयर मजबूत दिख रहा है. यहां से अपसाइड की संभावना बनी है. शेयर ने 15 साल के कांट्रैक्टिंग ट्राएंगल के लोअर बैंड के पास मजबूत बेस बना रहा है. वॉल्यूम बढ़ा है, जो पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. रिस्क रेवॉर्ड रेश्यो फॅेवरेबल है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

