बजट 2020: शनिवार 1 फरवरी को भी खुलेंगे शेयर बाजार, एलानों के असर पर रहेगी नजर

Budget 2020 India: केन्द्रीय बजट 2020 को पेश किए जाने के चलते शेयर बाजार BSE और NSE 1 फरवरी शनिवार को भी खुले रहेंगे. BSE के प्रवक्ता ने Financial Express Online को यह जानकारी दी. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले 28 फरवरी 2015 को शेयर बाजार शनिवार को खुले रहे थे. आमतौर पर शेयर बाजार में शनिवार और रविवार को ट्रेडिंग बंद रहती है. लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये खुलते हैं.

बजट वाले दिन शेयर बाजार को खुला रखने के पीछे वजह बताते हुए Kurtosis Analytics and Advisors के को-फाउंडर के. अनंत राव ने कहा कि ऐसा उतार-चढ़ाव पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है. बजट में विभिन्न सेक्टरों के लिए कई सकारात्मक और नकारात्मक कदम रहते हैं. अगर बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को शेयर बाजार बंद रहेंगे तो 3 फरवरी सोमवार को काफी अस्थिरता रहेगी.

इससे पहले 2015 में स्टॉक एक्सचेंजेंस समेत अन्य मार्केट भागीदारों ने SEBI और सरकार से 28 फरवरी 2015 को बजट पेश किए जाने वाले दिन शेयर बाजार खुले रखने की अपील की थी. इसकी उस वक्त पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था.

