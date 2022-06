इंफ्रा पर सरकार का फोकस, सीमेंट सेक्टर में आएगी डिमांड; Ultratech, ACC, BCORP कर सकते हैं आउटपरफॉर्म

इनपुट कास्ट बढ़ने से जहां सीमेंट सेक्टर पर दबाव था, वहीं डिमांड में अचानक कमी आने से कंपनियों ने मई में कीमतें घटाई हैं.

पिछले कुछ दिनों से सीमेंट शेयरों पर दबाव देखने को मिला और ये अंडरपरफॉर्मर रहे. (Image: pixabay)

Best Cement Stocks: पिछले कुछ दिनों से सीमेंट शेयरों पर दबाव देखने को मिला है और ये अंडरपरफॉर्मर रहे. इनपुट कास्ट बढ़ने से जहां सेक्टर पर दबाव था, वहीं डिमांड में अचानक कमी आने से कंपनियों ने मई में कीमतें घटाई हैं. कमोडिटी की हाई कीमतें, ज्यादा तापमान और कुछ रीजन इश्यू के चलते भी डिमांड कमजोर हुई है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस को भरोसा है कि आगे सेकटर में डिमांड फिर उठेगी. स्टील की कीमतों में गिरावट से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ सकती है. वहीं सरकार का जिस तरह से इंफ्रा सेक्टर पर फोकस है, रीयल एस्टेट में रिकवरी का भी फायदा सीमेंट सेक्टर को मिलेगा. Mutual Fund की शॉपिंग लिस्ट; HDFC, M&M, Maruti, Infosys समेत इन 10 स्टॉक पर बढ़ा भरोसा, BFSI पहली पसंद रीयल एस्टेट में रिकवरी का मिलेगा फायदा ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट शेयरों पर पिछले कुछ दिनों से दबाव देखने को मिला है. इनपुट कास्ट में बढ़ोतरी, रिटेल सेग्मेंट से डिमांड में कमजोरी, हायर कैपेसिटी एडिशन को लेकर कंसर्न के चलते शेयरों पर दबाव देखने को मिला. हालांकि उम्मीद है कि सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर लगातार फोकस रहने से आगे डिमांड सुधरेगी. वहीं रीयल एस्टेट में रिकवरी का भी फायदा सेक्टर को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस ने अपनी टॉप पिक्स में Ultratech Cement, ACC और Birla Corp को रखा है. पैन इंडिया कीमतें घटीं ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में एवरेज पैन इंडिया प्राइस मंथली बेसिस पर 2 फीसदी (10 रु/बैग) घटा है, जबकि सालाना आधार पर 5 फीसदी बढ़ा है. लोअर डिमांड और फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कट से कीमतों पर असर हुआ. मंथली बेसिस पर तकरीबन सभी रीजलन में कीमतें घटी हैं. कमोडिटी की हाई कीमतें, ज्यादा तापमान और कुछ रीजन इश्यू के चलते इंडस्ट्री वॉल्यूम भी मिड टु हाई सिंगल डिजिट में घटने का अनुमान है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आएगी तेजी हालांकि इंडस्ट्री को उम्मीद है कि स्टील की कीमतों में हालिया गिरावट के बाद आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में तेजी आने से सीमेंट की डिमांड में सुधार होगा. कंपनियों ने जून में 15-20 रुपये प्रति बैग कीमतों में इजाफा करने का एलान किया है. हालांकि ऐसा लगता है कि मौजूदा कीमतें स्स्टेन रहें, इसके लिए यह एलान किया गया है. ब्रोकरेज ने अपनी टॉप पिक में Ultratech, Shree Cement, Birla Corp और Sagar Cement को शामिल किया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.