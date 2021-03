अप्रैल से TV खरीदना होगा महंगा, वैश्विक बाजारों में ओपन सैल पैनल की कीमतें बढ़ना वजह

LED टीवी की कीमतें अप्रैल से बढ़ने वाली हैं क्योंकि वैश्विक बाजारों में ओपन सैल पैनल की कीमतों में पिछले एक महीने के दौरान 35 फीसदी तक का इजाफा हुआ है. ब्रांड्स जिनमें Panasonic, Haier और Thomson शामिल हैं, वे इस साल अप्रैल से कीमतों को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं, जबकि कुछ जैसे LG ने पहले ही ओपन सैल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से दाम में वृद्धि कर दी है.

Panasonic इंडिया और साउथ एशिया प्रेसिडेंट और सीईओ मनीष शर्मा ने कहा कि पैनल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसके साथ टीवी के दाम भी. उनके मुताबिक, ऐसी उम्मीद है कि टीवी की कीमतें अप्रैल तक और बढ़ सकती हैं. बढ़ोतरी की मात्रा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, इसमें अप्रैल तक 5-7 फीसदी की और बढ़ोतरी हो सकती है.

इसी बात को जाहिर करते हुए, Haier अप्लायंसेज इंडिया प्रेसिडेंट Eric Braganza ने कहा कि कीमतों को बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि ओपन सैल की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल आया है और ट्रेड यह है कि यह बढ़ता रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि अगर यह जारी रहता है, तो उन्हें लगातार कीमतें बढ़ानी होंगी. ओपन सैल पैनल टीवी मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण भाग है और इसमें यूनिट का करीब 60 फीसदी कवर होता है.

कंपनियां ओपन सैल स्टेट में टेलिविजन पैनलों का आयात करती हैं, जिसमें आगे सेल के लिए बाजार ले जाने से पहले वैल्यू एडिशन के साथ असेंबलिंग की जरूरत होती है. Super Plastronics प्राइवेट लिमिटेड (SPPL), जो फ्रेंच इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड Thomson और अमेरिका में आधारित ब्रांड Kodak की ब्रांड लाइसेंसी है, उसने कहा कि बाजार में ओपन सैल की कमी है और कीमतें पिछले आठ महीनों में करीब तीन गुना तक बढ़ गई हैं.

SPPL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि पिछले आठ महीनों से, पैनल की कीमतों में महीने-दर-महीने बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने LED TV पैनल्स में 350 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखा है. वैश्विक तौर पर, पैनल बाजार धीमा हो गया है. इसके बावजूद, पिछले 30 दिनों में, 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने आगे कहा कि टीवी की प्रति यूनिट की कीमत में अप्रैल से शुरू होकर कम से कम 2,000-3,000 रुपये का इजाफा होगा.

