Stock in News: Jubilant FoodWorks, Gail, Lupin समेत इन शेयरों में रहेगी हलचल, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव खबरों के चलते आज की ट्रेडिंग में कुछ शेयरों में जोरदार हलचल देखने को मिल सकती है. इंट्राडे के लिए इन पर नजर बनाए रख सकते हैं.

शेयर बाजार में पिछले कई दिनों से बिकवाली का दबाव बना हुआ है. (image: pixabay)

Trending Stock Today: शेयर बाजार में पिछले कई दिनों से बिकवाली का दबाव बना हुआ है. जियो पॉलिटिक रिस्क और क्रूड की कीमतों के साथ ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही महंगाई इसके पीछे प्रमुख वजह है. आज भी ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट कमजोर नजर आ रहे हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि अगले कुछ दिन अभी बाजार में अनिश्चितता का माहौल रहेगा. यूएस फेड का कदम भी बाजार के लिए अहम होगा. लेकिन इस बीच पॉजिटिव खबरों के चलते आज की ट्रेडिंग में कुछ शेयरों में जोरदार हलचल देखने को मिल सकती है. अगर आप इंट्राडे के लिए कुछ बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो इन पर नजर बनाए रख सकते हैं. HDFC Bank भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने HDFC Bank के नए डिजिटल कारोबार करने की गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है. स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक के डिजिटल 2.0 के तहत गतिविधियों पर प्रतिबंध हटा लिए गए हैं. शुक्रवार को HDFC Bank के शेयर हल्की बढ़ोतरी के साथ 1396 रुपये पर बंद हुए थे. Gail (India) Gail (India) के बोर्ड ने वित्त वर्ष FY21-22 के लिए 5 रुपये प्रति शेयर के दूसरे इंटरिम डिविडेंड के पेमेंट को मंजूरी दे दी है. डिविडेंड के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता की रिकॉर्ड तिथि 22 मार्च तय किया गया है. Anupam Rasayan India कंपनी ने 11 मार्च को ऑफ-मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए कंपनी में 24.96 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. Anupam Rasayan India ने विक्रेताओं से 595 रुपये प्रति शेयर पर हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. इसके साथ ही अनुपम रसायन तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (TIDCO) के साथ मिलकर Tanfac का प्रमोटर बन गई है. Lupin फार्मा कंपनी Lupin को नई दवा Vigabatrin के ओरल सॉल्यूशन USP के लिए US FDA से मंजूरी मिल गई है. यह दवा Lundbeck Pharmaceuticals, LLC. Vigabatrin के स्वामित्व वाली Sabril की जेनेरिक है. दिसंबर 2021 के IQVIA MAT डाटा के अनुसार Vigabatrin ने यूएस में 275 मिलियन डॉलर की सालाना बिक्री का अनुमान लगाया था. Jubilant FoodWorks Jubilant FoodWorks के CEO और पूर्णकालिक निदेशक प्रतीक रश्मीकांत पोटा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. CESC कंपनी ने कहा कि Surya Vidyut में टोरंट पावर को 100 फीसदी शेयरहोल्डिंग की बिक्री और ट्रांसफर के लिए ट्रांजेक्शन पूरा हो गया है. कंपनी और उसकी 6 सहायक कंपनियों ने सितंबर 2021 में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में Surya Vidyut द्वारा संचालित 156 मेगावाट बिजली संयंत्रों की बिक्री के लिए टोरंट पावर के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया था. Surya Vidyut की बात करें तो यह CESC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी. Hindalco Industries ICICI Prudential MF ने 9 मार्च को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए Hindalco Industries के 11.81 लाख इक्विटी शेयर बेचे हैं. इसके साथ, Hindalco में के पास अब कंपनी में हिस्सेदारी 3.07 फीसदी से कम होकर 3.01 फीसदी हो गई है.

