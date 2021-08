New IPO : ixigo लाएगी 1600 करोड़ रुपये का आईपीओ, Sequoia Capital समर्थित ट्रैवल प्लानर कंपनी के सेबी में दस्तावेज दाखिल

Sequoia Capital समर्थित कंपनी ixigo भी प्राइमरी मार्केट मे में उतरने जा रही है. कंपनी ने अपने 1600 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए सेबी में शुरुआती दस्तावेज यानी DRHP दाखिल कर दिया है. आईपीओ के जरिये 750 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि मौजूदा निवेशक और प्रमोटर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत 850 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे. ऑफर फॉर सेल के जरिये आलोक वाजपेयी और रजनीश कुमार 50-50 करोड़ रुपये, Saif Partners India IV 550 करोड़ और माइक्रोमैक्स (Micromax) Informatics 200 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी. फिलहाल कंपनी में आलोक वाजपेयी की 9.18 फीसदी हिस्सेदारी है. रजनीश कुमार की हिस्सेदारी 8.97 , SAIF Partners की हिस्सेदारी 23.97 और माइक्रोमैक्स की 7.61 फीसदी हिस्सेदारी है.

ICICI Securities, एक्सिस कैपिटल ( Axis Capital), कोटक महिंद्रा कैपिटल, ( Kotak Mahindra Capital) नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज ( Nomura Financial Advisory and Securities) इसकी बुक रनिंग के लीड मैनेजर होंगे. ixigo जिस बिजनेस सेगमेंट हैं, उसमें अभी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है. अगर यह लिस्ट होती है तो ऐसा करने वाली सेगमेंट की पहली कंपनी होगी.

New IPO : आ रहा है एक और सरकारी कंपनी का IPO, 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए जारी किए जाएंगे नए शेयर

कंपनी आईपीओ से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल अपने विस्तार के लिए करेगी. 540 करोड़ रुपये इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे. कंपनी कुछ अधिग्रहण भी कर सकती है. आलोक वाजपेयी ने 2007 में ixigo की शुरुआत की थी जो ट्रैवलर्स को उनके ट्रैवल प्लान, बुकिंग और उनके ट्रैवल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा-साइंस इनोवेश के जरिये मैनेज करती है. गुरुग्राम स्थित इस कंपनी का 25 करोड़ का यूजर बेस है. वित्त वर्ष 2021-22 में इसके 7 से 9 फीसदी ग्रोथ करने की उम्मीद है.

ixigo, Sequoia Capital, आलोक वाजपेयी, Alok Bajpai, आईपीओ, IPO, सेबी, SEBI, ट्रैवल प्लानर, Travel Planner

