NSE पर तकनीकी दिक्कत के चलते ट्रेडिंग रुकी, कनेक्टिविटी हुई फेल

देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE पर बुधवार सुबह 11:40 बजे कनेक्टिविटी की दिक्कतों के चलते सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग रोक दी गई है. एनएसई के इंडेक्स फीड के अपडेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी सेगमेंट को 11:40 पर बंद कर दिया गया है. एनएसई का कहना है कि सिस्टम को जल्द से जल्द बहाल करने पर काम किया जा रहा है.

स्टॉक एक्सचेंज का कहना है कि वह कनेक्टिविटी के लिए दो टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पर निर्भर है और दोनों लिंक एक साथ फेल हो गए जिसके चलते यह दिक्कत आई. हालांकि, ब्रॉडर भारतीय मार्केट प्रभावित नहीं हुआ है. क्योंकि बीएसई की कम्युनिकेशन लाइन बहाल है.

एनएसई के स्पोक्सपर्सन ने बताया, ”हम जल्द से जल्द दिक्कत को दूर करने में जुटे हुए हैं. सभी सेगमेंट में 11:40 बजे ट्रेडिंग रोक दी गई और जैसे ही समस्या का समाधान हो जाता है, ट्रेडिंग दोबारा चालू कर दी जाएगी.”

NSE has multiple telecom links with two service providers to ensure redundancy. We have received communication from both the telecom service providers that there are issues with their links due to which there is an impact on NSE system.

— NSEIndia (@NSEIndia) February 24, 2021