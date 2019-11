Amazon-Flipkart के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी, 700 से ज्यादा शहरों में धरना प्रदर्शन

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के आवाहन पर आज देशभर के व्यापारियों ने “राष्ट्रीय विरोध दिवस” मनाया. इसके तहत 700 से अधिक शहरों में व्यापारी संगठनों ने विरोध धरने किए, जिसमें लाखों व्यापारी शामिल हुए. यह प्रदर्शन ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा कारोबार आगे बढ़ाने के लिए गलत प्रणालियों का इस्तेमाल करने और सरकार की FDI नीति का खुले रूप से उल्लंघन करने को लेकर किया गया.

व्यापारियों ने सरकार से इन दोनों कंपनियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कारवाई करने की मांग की. अनेक स्थानों पर विरोध धरनों में अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के पुतले भी जलाए गए. ‘अमेजन-फ्लिपकार्ट गो बैक’ के नारों के साथ व्यापारियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया. धरनों में ट्रांसपोर्ट, लघु उद्योग, किसान, हॉकर्स, उपभोक्ता आदि अन्य वर्गों के लोग भी शामिल हुए.

दिल्ली के सदर बाजार में हुए विरोध धरने में दिल्ली के सभी भागों के व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए. उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि अमेजन एवं फ्लिपकार्ट की अनैतिक एवं अस्वस्थ व्यापारिक प्रणालियां देश के रिटेल व्यापार को गुलाम बनाने की ओर बढ़ते हुए कदम हैं. इससे देश की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होगी और देश का घरेलू व्यापार पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा.

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि देश के व्यापारियों को अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के भारत में व्यापार करने पर कोई ऐतराज नहीं है. लेकिन व्यापारियों की तरह अमेजन और फ्लिपकार्ट को सरकार की एफडीआई पॉलिसी एवं अन्य कानूनों का पालन करना होगा, जिससे बाजार में समान प्रतिस्पर्धा बनी रहे. उन्होंने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की सख्त चेतावनी के बावजूद अमेजन व फ्लिपकार्ट अपने ई कॉमर्स पोर्टल पर लगातार लागत से भी कम मूल्य पर माल बेच रही हैं. विभिन्न वस्तुओं पर भारी डिस्काउंट देते हुए कीमतों को सीधा प्रभावित किया जा रहा है, जो एफडीआई नीति में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है. इससे देश भर का घरेलू व्यापार बुरी तरह तबाह हो गया है.

Traders Protest Rally across various cities and towns of #Bihar against the unethical business practices of Amazon & Flipkart @praveendel @BCBHARTIA @sumitagarwal_82 @narendramodi @PiyushGoyal @nsitharaman @JPNadda @PrakashJavdekar @AmitShah @rajnathsingh #AmazonFlipkartGoBack pic.twitter.com/LmGpjnOHJG

CAIT ने सरकार से मांग की है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के अनैतिक व्यापारिक व्यवहार और FDI पॉलिसी के खुले उल्लंघन को देखते हुए इन कंपनियों के खिलाफ तुरंत कारवाई करते हुए इनके पोर्टल तब तक बंद करने के आदेश तुरंत दिए जाएं, जब तक ये कम्पनियां अपने पोर्टल को पूरी तरह से एफडीआई नीति के सभी प्रावधानों एवं अन्य कानूनों के मुताबिक नहीं बना लेतीं. CAIT ने सरकार से यह भी मांग की है कि इन कंपनियों के व्यापारिक मॉडल, खातों एवं कितना विदेशी निवेश आया और कहां-कहां वो पैसा खर्च हुआ, उसकी जांच भी कराई जाए.

CAIT ने यह भी मांग की है कि जांच के दायरे में यह भी जाना जाए कि ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है, जिसमें प्रति वर्ष हजारों करोड़ का घाटा होने के बाद भी इन कंपनियों का व्यापार बदस्तूर केवल चल ही नहीं रहा है बल्कि प्रति वर्ष अनेक प्रकार की सेल लगाकर भारी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. यह भी मांग है कि काफी अरसे से लंबित ई-कॉमर्स पॉलिसी को अंतिम रूप देकर तुरंत लागू किया जाए और ई-कॉमर्स व्यापार में कैश ऑन डिलीवरी को बंद कर पेमेंट केवल डिजिटल भुगतान से ही लिया जाए.

CAIT ने कहा कि वित्त मंत्रालय, जीएसटी अथॉरिटी एवं आयकर विभाग को भी इन कंपनियों के खिलाफ एक जांच करनी चाहिए. इसकी वजह है कि ये कंपनियां लागत से भी बेहद कम मूल्य और भारी डिस्काउंट देकर वस्तुओं के मूल्य को कृत्रिम रूप से काफी कम करती हैं और उसी मूल्य पर जीएसटी वसूलती हैं. उनका बिक्री मूल्य वस्तु के वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम होता है और इस तरह से ये कंपनियां केंद्र एवं राज्य सरकारों को करोड़ों रुपये के जीएसटी राजस्व का चूना लगा रही हैं. इसके साथ ही ये कंपनियां प्रति वर्ष कृत्रिम रूप से अपने व्यापार में हजारों करोड़ रुपये का घाटा दिखा कर सरकार को आयकर से भी वंचित कर रही हैं.

