ट्रेडर्स की 500 शहरों में भूख हड़ताल, कैट ने कहा- Amazon-Flipkart के खिलाफ हो कार्रवाई

शुक्रवार को व्यापारियों ने देशभर में बड़ी संख्या में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के बैनर तले लगभग 500 शहरों में एक दिन की भूख हड़ताल की. यह भूख हड़ताल ई-कॉमर्स बाजार और भारत के खुदरा व्यापार के उपनिवेशवाद के खिलाफ कारोबारियों के गुस्से और आक्रोश का प्रदर्शन थी. कैट ने न केवल अमेजन और फ्लिपकार्ट बल्कि परिवहन, रसद, यात्रा, घर खरीदने, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और अन्य वर्गों में काम करने वाली अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की सरकार से मांग की.

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीय ई-कॉमर्स बाजार सभी प्रकार की अनुचित व्यापारिक कुप्रथाओं से मुक्त हो और जब तक सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब तक हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जारी रहेगा. दिल्ली में आज जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की गई, जिसमें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के व्यापारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों के आंदोलन से भयभीत होकर, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों अब व्यापारी के अनुकूल होने और छोटे व्यापारियों को अपने पोर्टल पर आने के लिए एक ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं. वे देशभर के छोटे व्यापारियों को कह रहे हैं कि वे उन्हें बड़ा करेंगे. यह पूरी तरह से बेतुका है क्योंकि उनके प्लेटफार्म पर पहले से ही लाखों व्यापारी हैं और उन्हें देश को यह बताना चाहिए कि कितने छोटे व्यापारी उनकी मदद से बड़े हुए हैं. वे विशुद्ध रूप से पसंदीदा विक्रेता प्रणाली में शामिल हैं और उनकी बिक्री का 80% से अधिक केवल पिछले 10-15 वर्षों से उनके 10-15 पसंदीदा विक्रेताओं द्वारा किया जाता है. व्यापारी उनके झंझट में नहीं पड़ने वाले हैं.

भरतिया और खंडेलवाल दोनों ने कहा कि ये कंपनियां आदतन आर्थिक अपराधी हैं, जिनके पास देश के ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापार को नियंत्रित करने और एकाधिकार करने का षड्यंत्र है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमएसएमई मंत्रालय ने इन कंपनियों के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है, जो सरकार की एफडीआई नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं. 7 करोड़ व्यापारी एमएसएमई मंत्रालय के इस तरह के किसी भी कदम का जोरदार तरीके देश भर में विरोध करेंगे.

अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा अपने ई-कॉमर्स पोर्टलों पर एफडीआई नीति का उल्लंघन विदेशी निवेश लाने की आड़ में देश के व्यापार पर कब्जा करने की गहरी साजिश है. इन दोनों कंपनियों का व्यापार सरकार की एफडीआई नीति के प्रेस नोट संख्या 2 के जनादेश के खिलाफ है. अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा नापाक व्यापारिक नीतियों को जारी रखने के कारण देश भर में बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो रहे हैं. इसलिए सरकार को चाहिए कि या तो एफडीआई नीति का अनुपालन करने के लिए उन्हें चेतावनी दे या उनके व्यापार को भारत से बाहर भेज दे.

भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि ये दोनों कंपनियां कीमतों को कम करके कृत्रिम रूप से जीएसटी राजस्व के हजारों करोड़ रुपये के भारी नुकसान में लिप्त हैं. अपने व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान दिखाते हुए ये कंपनियां आय से बचने के लिए जीएसटी राजस्व से बचती हैं. इसलिए कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि टैक्स से बचने के इन गंभीर आरोपों की जांच कराई जाए.

