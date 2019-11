Amazon-Flipkart के खिलाफ व्यापारी छेड़ेंगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन; 13 नवंबर से शुरू होंगे धरने, मार्च और रैली

कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित उन सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी युद्ध की घोषणा की है, जो भारत सरकार की FDI पॉलिसी का उल्लंघन कर रही हैं. कैट का कहना है कि ये कंपनियां देश के रिटेल व्यापार को तहस नहस करने में लगी हैं. कैट ने इस मुद्दे को देश के व्यापारियों के व्यापार के लिए बेहद घातक बताते हुए कहा है कि यह लड़ाई देश के 7 करोड़ व्यापारियों के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है.

इस मुद्दे पर कैट केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पहले ही इन ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर चुकी है. वाणिज्य मंत्रालय ने अमेजन एवं फ्लिपकार्ट से जवाब तलब भी किया है. इसके अलावा कैट ने राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच में भी इस मुद्दे पर एक याचिका डाल रखी है. इसके बावजूद अमेजन एवं फ्लिपकार्ट पहले की तरह अपने पोर्टल पर लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, उत्पादों पर भारी छूट देना, पोर्टल पर होने वाली बिक्री को नियंत्रित करना, अपनी पसंद के विक्रेताओं को अपने पोर्टल पर ज्यादा ऑर्डर देना और बाजार में कीमतों को प्रभावित करने से पीछे नहीं हटी हैं. इसलिए यह मुद्दा देश के रिटेल व्यापार के लिए बेहद बड़ा और गम्भीर होता जा रहा है.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कैट इस मुद्दे पर शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर रहा है. इसकी रूपरेखा तय करने के लिए कैट ने आगामी 10 नवम्बर को नई दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय गवर्निंग काउन्सिल की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें देश के सभी राज्यों के व्यापारी नेता शामिल होंगे.

भरतिया और खंडेलवाल ने आंदोलन के विभिन्न चरणों की जानकारी देते हुए बताया कि 13 नवम्बर को कैट के व्यापारी प्रतिनिधिमंडल देशभर में लोकसभा और राज्य सभा के सभी सांसदों को ज्ञापन देंगे. 20 नवम्बर को देश के सभी राज्यों में लगभग 200 शहरों में धरने आयोजित किए जाएंगे. 25 नवम्बर को देश के 500 से अधिक जिलों में व्यापारी मार्च निकाले जाएंगे और जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम के ज्ञापन दिए जाएंगे. ई-कॉमर्स कंपनियों के अनैतिक व्यापार के खिलाफ देश के लगभग 1 हजार से अधिक शहरों में विरोध मार्च निकाले जाएंगे.

2 दिसम्बर को देश के सभी राज्यों की राजधानियों में व्यापारी रैली आयोजित होंगी, जिसमें राज्य भर के हजारों व्यापारी शामिल होंगे. उसी दिन कैट प्रतिनिधिमंडल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देगा. यह भी बताया कि इस मुद्दे पर देशभर के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक रैली 10 दिसम्बर तक दिल्ली में होगी, जिसमें देशभर से हजारों व्यापारी शामिल होंगे. वहीं जनवरी में दिल्ली में एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमेंदेश भर के 10 हजार से ज्यादा व्यापारी शामिल होंगे.

भरतिया और खंडेलवाल ने बताया कि इस आंदोलन में व्यापारियों के अलावा ट्रांसपोर्ट, लघु उद्योग, किसान, हॉकर्स, उपभोक्ता एवं स्वयं उद्यमियों सहित स्वदेशी जागरण मंच को भी जोड़ा जाएगा. रिटेल के इन सभी वर्गों के राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को 10 नवम्बर को दिल्ली में होने वाली बैठक में आमंत्रित किया गया है.

