Amazon CEO जेफ बेजोस के भारत दौरे पर ट्रेडर्स करेंगे विरोध प्रदर्शन, CAIT की PM मोदी से मिलने की मांग

अमेजन (Amazon) के सीईओ जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की 15 जनवरी को होने वाली भारत यात्रा का व्यापारी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बैनर तले देश के 5000 से ज्यादा व्यापारी संगठनों के लाखों व्यापारी देश भर के विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक धाराओं में हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन करेंगे. इन संगठनों में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया कन्ज्यूमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन आदि शामिल हैं.

जेफ बेजोस के भारत आगमन के दिन 15 जनवरी को व्यापारी देश भर में राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे. इस दिन देश के सभी राज्यों के अलग-अलग शहरों में व्यापारियों द्वारा हल्ला बोल रैली और धरने आयोजित कर जेफ बेजोस और अमेजन का जोरदार विरोध होगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेफ बेजोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं. कैट ने प्रधानमंत्री को गत सप्ताह एक पत्र भेजकर मांग की है कि जेफ बेजोस से मिलने से पहले प्रधानमंत्री कैट के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलें, जिससे अमेजन की वास्तविकता से प्रधानमंत्री को अवगत कराया जा सके. अमेजन और फ्लिपकार्ट की अनैतिक व्यापार करने की वजह से देश में लाखों कारोबारियों का व्यापार चौपट हो गया है और दोनों कम्पनियां बहुत ही खुले रूप से एफडीआई पॉलिसी का उल्लंघन कर रही हैं.

कैट राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने जेफ बेजोस की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा की जेफ बेजोस की यात्रा की उनकी यात्रा कुछ और नहीं है बल्कि सरकार को यह भरमाने की चेष्टा है कि अमेजन का ई—कॉमर्स पोर्टल छोटे व्यापारियों को व्यापार करने के बड़े अवसर प्रदान करता है, जो की एक सफेद झूठ है.

जेफ बेजोस की यात्रा पर भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि वह छोटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने की एक झूठी कहानी बनाने के लिए आ रहे हैं. वह अमेजन की खराब प्रथाओं और अमेजन द्वारा एफडीआई नीति के उल्लंघन करने पर तथ्यहीन तर्कों एवं छोटे व्यापारियों को समृद्ध बनाने की झूठी कहानी गड़ेंगे.

भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि कथित रूप से खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए अमेजन को संभव नामक एक सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता क्या है. अमेजन के पास अपने पोर्टल्स पर पहले से ही 5 लाख रिटेलर्स हैं, जो वे दावा करते हैं. उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि मौजूदा खुदरा विक्रेताओं को उनके पोर्टल पर सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है. पिछले 5 साल से ये 5 लाख छोटे रिटेलर सालाना कितना कारोबार कर रहे हैं. क्या उनमें से कोई भी पिछले 5 वर्षों के दौरान शीर्ष 20 विक्रेताओं के रूप में सूचीबद्ध है. इन सवालों के जवाब अमेजन के व्यापार करने की मंशा को उजागर करेंगे.

दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा की अमेजन द्वारा संभव नाम से सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जेफ बेजोस व्याख्यान देंगे. यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है क्योंकि कैट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ पहले से ही एक सफल राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है और इस तथ्य को स्थापित किया है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों नीति और कानून के आदतन अपराधी हैं, जिन्हें कई बार विभिन्न देशों में विश्वास विरोधी नीतियों के लिए दोषी ठहराया गया है.

अमेजन एवं फ्लिपकार्ट आर्थिक आतंकवादी हैं, जो भारत के ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापार को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारत के खुदरा व्यापार और ई-कॉमर्स बाजार पर नियंत्रण करने, प्रभुत्व और एकाधिकार बनाने के लिए सभी रास्ते अपना कर देश में क्रोनी पूंजीवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए वे लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, भारी डिस्काउंट देना, सामान की एक्सक्लूसिविटी और तरजीही विक्रेता प्रणाली के माध्यम से भारत में अपना व्यापार कर रहे हैं.

