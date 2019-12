5 साल में इंडियाबुल्स वेंचर्स ने सबसे तेज बढ़ाया निवेशकों का पैसा, RIL ने जोड़े 5.6 लाख करोड़

पिछले 5 साल की बात करें तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर कंपनी रही है. यानी RIL में निवेशकों का पैसा सबसे ज्यादा बढ़ा है. इस दौरान कंपनी ने कुल 5636 अरब यानी 5.6 लाख करोड़ रुपये जोड़ दिए. हालांकि अगर सबसे तेज रिटर्न देने की बात करें तो इंडियाबुल्स वेंचर्स नंबर 1 पर रही है, जिसने पिछले 5 साल में 78% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है. पिछले 5 साल के लेखा जोखा के आधार पर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है.

निवेशकों का पैसा बढ़ाने में फाइनेंशियल सेक्टर लगातार तीसरी बार टॉप पर रहा है. इस दौरान सरकारी कंपनियों पर दबाव देखने को मिला और वेल्थ क्रिएशन के मामले में उनकी हिस्सेदारी 2005 में 51 फीसदी से घटकर 2019 में 6 फीसदी रह गई है. दौलत बढ़ाने में आगे टॉप 100 कंपनियों की बात करें तो इन 5 साल में इन्होंने कुल 49 लाख करोड़ रुपये जोड़े. यह अबतक सबसे ज्यादा रहा है. 7 साल बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार फिर टॉप पर पहुंच गया है.

कंपनी कितनी बढ़ाई दौलत(बिलियन)

RIL 5636

HDFC बैंक 4085

TCS 3655

HUL 2391

HDFC 1800

कोटक महिंद्रा बैंक 1795

बजाज फाइनेंस 1594

इंफोसिस 1497

मारुति सुजुकी 1420

एक्सिस बैंक 1209

साफ है कि RIL ने 5 साल में करीब 5.6 लाख करोड़ रुपये की दौलत और जोड़ी है. वहीं, इस मामाले में HDFC बैंक और TCS भी टॉप 3 में शामिल रहे.

कंपनी CAGR (%)

इंडियाबुल्स वेंचर्स 78

बजाज फाइनेंस 76

बांबे बरमाह 68

आरती इंडस्ट्रीज 67

सुंदरम फास्टेनर्स 55

बजाज फिनसर्व 55

अतुल आटो 52

राजेश एक्सपोर्ट 49

हनीवेल आटो 49

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 49

पिछले 5 साल की बात करें तो जिन कंपनियों का प्रदर्शन सबसे स्थिर रहा है, उनमें इंडसइंड बैंक, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, टाइटन कंपनी, श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, गोदरेज कंज्यूमर, TCS, HDFC बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.