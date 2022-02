Top Trending Stocks: RIL, Coal India, Eicher Motors समेत इन शेयरों में दिखेगा एक्शन, इंट्राडे में मुनाफे के लिए रखें नजर

ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव होने के चलते बाजार में उठा पठक बना हुआ है. हालांकि बाजार के इस उतार चढ़ाव में आज यानी 15 फरवरी की ट्रेडिंग में कुछ शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है.

ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव होने के चलते बाजार में उठा पठक बना हुआ है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव होने के चलते बाजार में उठा पठक बना हुआ है. हालांकि बाजार के इस उतार चढ़ाव में आज यानी 15 फरवरी की ट्रेडिंग में कुछ शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है. पॉजिटिव खबर या बेहतर तिमाही नतीजों के चलते ये शेयर आज उछाल दिखा सकते हैं. अगर आप इंट्राडे में या बेहद शॉर्ट टर्म के लिए किसी बेहतर बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं. हमने यहां ऐसे ही कुछ शेयरों की लिस्ट दी है, जिनमें RIL, Coal India, Eicher Motors Natco Pharma Godrej Consumer Graphite India, Future Retail और Nagarjuna Fertilizers जैसे शेयर शामिल हैं. अगर आप इंट्राडे में पैसे लगाकर कमाई करना चाह रहे हैं तो इन शेयरों पर नजर बनाए रख सकते हैं. Reliance Industries रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलिकॉम आर्म Jio Platforms ने Glance में 20 करोड़ डॉलर निवेश करने का एलान किया है. वहीं Jio Platforms भारत के सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सेवा बाजार में उतर गई है. कंपनी ने SES के साथ ज्वॉइंट वेंचर का एलान किया है. दोनों कंपनियों ने जियो स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम से जॉइंट वेंचर गठित किया है. इस वेंचर में Jio की 51 फीसदी और SES की 49 फीसदी हिस्सेदारी होगी. Graphite India Graphite India के लिए दिसंबर तिमाही शानदार रही है. इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 23 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं कंपनी का रेवेन्यू 76 फीसदी बढ़कर 880 करोड़ हो गया जो एक साल पहले की समान तिमाही में 499 करोड़ रुपये था. कंपनह के शेयरों में आज एक्शन दिख सकता है. बीते 1 महीने में शेयर डबल डिजिट में कमजोर हुआ है. Coal India पीएसयू सेकटर की कंपनी Coal India का मुनाफा सालाना आधार पर 47.7 फीसदी बढ़कर 4,556.5 करोड़ रुपये रहा है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 3084.1 करोड़ रुपये था. वहीं इस दौरान कंपनी का आपरेशंस से आने वाला रेवेन्यू 20 फीसदी बढ़कर 28,433.5 करोड़ रुपये रहा है जो एक साल पहले की समान तिमाही में 23,686 करोड़ रुपये था. Eicher Motors Eicher Motors का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 14.4 फीसदी घटकर 456 करोड़ रहा है जो एक साल पहले की सामन तिमाही में 533 करोड़ रुपये था. सेमीकंडक्टर चिप की कमी से मुनाफे पर असर पड़ा. हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 1.9 फीसदी बढ़कर 2881 करोड़ रुपये रहा है. Royal Enfield की सेल्स वॉल्यूम में सालाना आधार पर 15 फीसदी से ज्यादा कमी आई है. बीते 1 महीने में शेयर में करीब डबल डिजिट की कमजोरी देखने को मिली है. Natco Pharma फार्मा कंपनी Natco Pharma का मुनाफा दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 28.2 फीसदी बढ़कर 80.4 करोड़ रुपये रहा है जो एक साल पहले की समान तिमाही में 62.7 करोड़ रुपये था. वहीं इस दौरान रेवेन्यू 57.8 फीसदी बढ़कर 560.5 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले की समान तिमाही में 355.2 करोड़ रुपये था.

