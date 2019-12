बाजार की तेजी में कहां करें निवेश, इन शेयरों में मिल सकता है 33% तक रिटर्न

Best Stock Tips: बुधवार को शेयर बाजार में अपना आलटाइम हाई बनाया. इंट्राडे कारोबार में सेंसेक्स ने पहली बार 41,614.77 का स्तर टच किया. वहीं निफ्टी भी पहली बार 12,237.70 के स्तर तक पहुंचा. सेंसेक्स और निफ्टी की क्लोजिंग भी रिकॉर्ड हाई 41,558.57 और 12,224.60 के स्तर पर हुई. अर्थव्यवस्था से जुड़ी निगेटिव खबरों के बीच भी बाजार की रिकॉर्ड तेजी के बाद निवेशकों को करेक्शन का डर सताने लगा है. ऐसे समय में बेहतर है कि निवेश के लिए उन शेयरों का चुनाव करें, जिनके सेंटीमेंट मजबूत हों. हमने यहां ऐसे ही कुछ शेयर चुनें हैं, जिनमें रिसर्च के बाद ब्रोकरेज हाउस ने निवेश की सलाह दी है.

इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट अमित शाह के अनुसार पिछले दिनों बाजार में अच्छी खरीददारी रही है, जिससे दोनों इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए. मेटल शेयरों का प्रदर्शन इस दौरान बेहतर रहा है. आगे भी बाजार में तेजी की उम्मीद है और निफ्टी 12,400-12,450 की रेंज दिखा सकता है. नीचे की ओर अब निफ्टी के लिए 12050 से 12000 का मजबूत सपोर्ट बन गया है. बाजार में किसी भी गिरावट पर खरीददारी के मौके बनेंगे. आगे मिडकैप और स्मालकैप में भी रैली देखने को मिल सकती है.

एंजेल ब्रोकिंग के चीफ एनालिस्ट-टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स, समीत चवान का कहना है कि निफ्टी में इस तेजी का पहले से अनुमान था. अगले हफ्ते अगर निफ्टी 12300 का स्तर टच करे तो इसमें हैरानी नहीं होगी. बाजार के लिए क्रिसमस पार्टी शुरू है और साल 2019 में रिकॉर्ड क्लोजिंग की उम्मीद है. आने वाले दिनों के लिए बाजार को 12200–12163 पर मजबूत सपोर्ट दिख रहा है. आगे किसी भी गिरावट पर खरीदददारी का मौका बनेगा.

इंडसइंड बैंक

लक्ष्य: 1640 रुपये

करंट प्राइस: 1501 रुपये

रिटर्न अनुमान: 10 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधार ने शेयर में 1640 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेया की सलाह दी है. दूसरी तिमाही में इंडसइंड बैंक का मुनाफा 52.2 फीसदी बढ़कर 1,400.96 करोड़ रुपये हो गया है. बैंक की कुल आय बढ़कर 8,877.53 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. हालांकि इस दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी खराब हुई और एनपीए बढ़ गया है. डूबे कर्ज के लिए बैंक की प्रोविजनिंग भी बढ़ी है. 30 सितंबर, 2019 तक बैंक का ग्रॉस एनपीए कुल ऋण का 2.19 फीसदी हो गया.

V-गार्ड इंडस्ट्रीज

लक्ष्य: 285 रुपये

करंट प्राइस: 215 रुपये

रिटर्न अनुमान: 33 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने शेयर में में 285 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है.

मैक्रो एन्वायरनमेंट कमजोर रहने के चलते अगस्त से अक्टूबर के दौरान कंपनी का कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्शन पर दबाव रहा है. हालांकि कंपनी बिजनेस का विस्तार कर रही है. कैपिटल पोजिशन बेहतर है, जिससे एक्सपेंशन में मदद मिलेगी. आगे अच्छे रेवेन्यू की उम्मीद है.

टाटा मोटर्स

लक्ष्य: 205 रुपये

करंट प्राइस: 174 रुपये

रिटर्न अनुमान: 18 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस रिलायंस सिक्युरिटीज ने टाटा मोटर्स में 205 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. रिपोर्ट के अनुसार JLR वॉल्यूम में ग्रोथ की उम्मीद है. कंपनी फाइनेंशियल सुधारने, मुनाफा बढ़ाने और कैपेक्स घटाने के लिए कई उपायों पर फोकस कर रही है. कैश फ्लो में सुधार, खर्चों में कमी लाने और कर्ज कम करने के उपाय भ्ज्ञी कंपनी के फोकस में हैं. आगे इनका फायदा टाटा मोटर्स को मिलेगा.

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

