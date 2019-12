11 महीने में 227% तक रिटर्न, इन 5 शेयरों ने इस साल निवेशकों का पैसा किया डबल

शेयर बाजार के लिए साल 2019 उतार चढ़ाव वाला जरूर रहा है लेकिन इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं. इस साल सेंसेक्स में अबतक करीब 4725 अंकों यानी 13.1 फीसदी तेजी आ चुकी है. वहीं, निफ्टी में भी इस साल 1194 अंकों यानी करीब 11 फीसदी तेजी रही है. इस हफ्ते सेंसेक्स 41,108.01 के स्तर पर पहुंचा जो अबतक का सबसे हाई है. निफ्टी ने भी 12,132 का रिकॉर्ड हाई टच किया. हालांकि बाजार की इस तेजी के बाद भी ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो बीएसई 500 में इस साल अबतक 7 फीसदी ही तेजी रही है. इंडेक्स में मौजूद आधे से ज्यादा शेयरों ने निराश किया है. लेकिन वहीं 5 शेयर ऐसे हैं, जिनमें 107 फीसदी से 227 फीसदी तक तेजी रही है.

एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार की इस तेजी में लॉर्जकैप शेयरों ने लीड किया है. लॉर्जकैप इंडेक्स में भी टॉप 10 शेयरों ने बाजार को इस मुकाम तक पहुंचाया. बाजार की इस तेजी में अभी मिडकैप और स्मालकैप शेयरों का शामिल होना बाकी है, जो करीब 2 साल से अंडरपरफॉर्मर रहे हैं. हालांकि ओवरआल देखें तो इस साल सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी सेग्मेंट के 5 शेयरों में रही है. जानते हैं निवेशकों का पैसा डबल करने वाले 5 शेयरों के बारे में.

इस साल रिटर्न: 227 फीसदी

शेयर का भाव: 137.20 रुपये

शेयर में तेजी: 95.30 रुपये

अडानी ग्रीन एनर्जी भारत की लीडिंग एनर्जी रिन्यूबल कंपनी है. सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 100.25 करोड़ रुपये रहा था, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को करीब 188 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. सितंबर तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स 51.1 फीसदी बढ़कर 674.78 करोड़ रुपये रही.

इस साल रिटर्न: 134 फीसदी

शेयर का भाव: 3536 रुपये

शेयर में तेजी: 2026 रुपये

HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC Ltd की एसेट मैनेजमेंट आर्म है. यह सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है. वहीं एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में दूसरी बड़ी कंपनी है. HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मुनाफा दूसरी तिमाही में 79 फीसदी बढ़कर 368.3 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 205.9 करोड़ रुपये रहा था.

इस साल रिटर्न: 126 फीसदी

शेयर का भाव: 360 रुपये

शेयर में तेजी: 201 रुपये

रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (RNAM) भारत की लीडिंग एसेट मैनेमेंट कंपनियों में शामिल है. कंपनी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, मैनेज्ड अकाउंट्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और आफशोर फंड को मैनेज कर रही है. कंपनी का दूसरी तिमाही में मुनाफा 21 फीसदी बढ़कर 137 करोड़ रुपये रहा है.

इस साल रिटर्न: 108 फीसदी

शेयर का भाव: 798 रुपये

शेयर में तेजी: 415 रुपये

इस साल रिटर्न: 107 फीसदी

शेयर का भाव: 1765 रुपये

शेयर में तेजी: 914 रुपये

आवास फाइनेंशियर्स मुख्य रूप से सेमी-अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न और मध्यम आय वर्ग से संबंधित ग्राहकों को होम लोन देने के बिजनेस में है. कंपनी का बिजनेस मॉउल खास होने की वजह से इसका कस्टमर बेस मजबूत हैं. ये ऐसे ग्राहक हैं, जिनके पास आईटी रिटर्न, सैलरी स्लिप जैसे आय प्रमाण दस्तावेज नहीं होते हैं और अन्य बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से इन्हें लोन मिलना मुश्किल होता है.

