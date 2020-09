इस हफ्ते ये शेयर करा सकते हैं फटाफट कमाई, जानें कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल

Stock Market Weekly Outlook: पिछले हफ्ते शेयर बाजार में कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला. इस दौरान दोनों प्रमुख सूचकांक यानी सेंसेक्स और निफ्टी में कोई बड़ी गतिविधि नहीं देखी गई. फिलहाल निवेशकों को आगे भी सतर्क रहकर कारोबार करने की सलाह है. क्योंकि शेयर बाजार में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है. बाजार में होने वाली घटनाओं को लेकर अभी क्लेरिटी नहीं मिल पा रही है. ऐसे में बेहतर है कि निवेशक स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलें.

बीते हफ्ते सेंसेक्स में 497 अंकों यानी 1.37 फीसदी की तेजी रही तो निफ्टी में 131 अंकों यानी 1.31 फीसदी की तेजी रही. BSE 500 इंडेक्स में 0.77 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है. बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 106 फीसदी की गिरावट रही और बीएसई स्माल​कैप इंडेक्स में 0.30 फीसदी की कमजोरी रही है. आईटी इंडेक्स में 3 फीसदी से ज्यादा तेजी रही तो बैंक इंडेक्स में 2.5 फीसदी के करीब गिरावट रही.

आने वाले हफ्ते की बात करें तो निफ्टी को 11550-11650 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है. वहीं नीचे की ओर 11350-11200 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है. बीते हफ्ते जो भी तेजी आई, उसमें सबसे बड़ा योगदान आरआईएल और आईटीशेयरों का रहा था. इस समय, बैंकिंग इंडेक्स स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ रहा है और इसे क्रूसियल जंक्शन के आसपास रखा गया है. हम लगभग 22200-22000 के स्तर के आस पास सपोर्ट देख रहे हैं और जब तक इसका बचाव होता है, तब तक हम बाजार में कुछ रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं. हालांकि, अगर ऐसा नहीं होता है तो निफ्टी आसानी से 11200 के सपोर्ट स्तर से नीचे की ओर स्लाइड कर सकता है. इसलिए, इन सभी संभावनाओं पर नजर रखनी चाहिए.

रेटिंग: Buy

लक्ष्य: 360 रुपये

स्टॉप लॉस: 332

करंट प्राइस: 340 रुपये

रेटिंग: Buy

लक्ष्य: 310 रुपये

स्टॉप लॉस: 282 रुपये

करंट प्राइस: 292 रुपये

रेटिंग: Sell

लक्ष्य: 1220 रुपये

स्टॉप लॉस: 1290 रुपये

करंट प्राइस: 1257 रुपये

सलाह: Sameet Chavan (चीफ एनालिस्ट-टेक्निकल एंड डेरीवेटिव्स, एंजेल ब्रोकिंग)

