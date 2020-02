Mutual Fund: टॉप 5 स्मालकैप फंड जो आपको बना सकते हैं अमीर; चेक करें 1, 3 और 5 साल का रिटर्न

Small Cap Mutual Funds: म्यूचुअल फंड निवेश की बात करें तो स्मालकैप फंड कटेगिरी में शॉर्ट टर्म में रिस्क जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन इनमें निवेशकों को शानदार रिटर्न भी मिलता आया है. नए साल की बात करें तो इक्विटी मार्केट में स्मालकैप शेयरों में एक बार फिर रिकवरी देखी जा रही है. अगले कुछ तिमाही की बात करें तो अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीद है. कंपनियों की अर्निंग भी बेहतर होने के संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में स्मालकैप में एक बार फिर निवेशकों के पास अपनी दौलत बढ़ाने का मौका है. पिछले 3 साल के प्रदर्शन के आधार पर हमने यहां ऐसे ही कुछ फंड का चुनाव किया है, जिनमें निवेशकों को आगे अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

NAV: 36.4

रिस्क: मॉडरेटरी हाई

एक्सपेंस रेश्यो: 0.39%

AUM: 1542 करोड़

MAS फाइनेंशियल सर्विसेज, सिटी यूनियन बैंक, गैलेक्सी सरफेस, केन फिन होम्स और एनआईआईटी टेक

1 साल में: 29.86 फीसदी

2 साल में: 9.16 फीसदी

3 साल में: 17.06 फीसदी

इंसेप्शन के बाद से: 23.36 फीसदी

NAV: 61.15

रिस्क: मॉडरेटरी हाई

एक्सपेंस रेश्यो: 1.1 फीसदी

AUM: 3156 करोड़

डिक्सन टेक, हॉकिंगस कूकर, जेके सीमेंट, हैटसन एग्रो प्रोडक्ट, सीएसबी बैंक

1 साल में: 16.98 फीसदी

2 साल में: -4.64 फीसदी

3 साल में: 16.40 फीसदी

इंसेप्शन के बाद से: 24.70 फीसदी

NAV: 44.02

रिस्क: मॉडरेटरी हाई

एक्सपेंस रेश्यो: 0.89 फीसदी

AUM: 9233 करोड़

NIIT टेक, सोनाटा सॉफटवेयर, INOX लीजर, डीसीबी बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज

1 साल में: -1.60 फीसदी

2 साल में: -5.92 फीसदी

3 साल में: 12.23 फीसदी

इंसेप्शन के बाद से: 15.43 फीसदी

NAV: 44.45

रिस्क: मॉडरेटरी हाई

एक्सपेंस रेश्यो: 1.25 फीसदी

AUM: 8525 करोड़

दीपक नाइट्रेट, क्रेडिट एसेस ग्रामीण, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एफल इंडिया, एचडीएफसी बैंक

1 साल में: 8.13 फीसदी

2 साल में: -6.97 फीसदी

3 साल में: 11.30 फीसदी

इंसेप्शन के बाद से: 17.28 फीसदी

NAV: 25.33

रिस्क: मॉडरेटरी हाई

एक्सपेंस रेश्यो: 0.71 फीसदी

AUM: 5941 करोड़

वीएसटी इंडस्ट्रीज, महानगर गैस, सनोफी इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, बीईएमएल

1 साल में: 1.77 फीसदी

2 साल में: -8.35 फीसदी

3 साल में: 10.47 फीसदी

इंसेप्शन के बाद से: 17.70 फीसदी

(By Harsh Jain, Co-founder and COO, Groww)

