गोता लगाते बाजार में मल्टीकैप फंड पार लगाएंगे नैय्या! 10 साल में 5 गुना कर चुके हैं पैसा

Multicap Mutual Fund: सेंसेक्स और निफ्टी सहित दुनियाभर के शेयर बाजार कोरोना वायरस की चपेट में हैं, जिससे पिछले दिनों इनमें काफी गिरावट आई है. हालांकि 2 फरवरी को एक बार फिर बाजार में तेजी देखी जा रही है, जिसे एक्सपर्ट लो लेवल बॉइंग के तौर पर देख रहे हैं. कोरोना के कई नए मामले आने जारी हैं. ऐसे में इक्विटी मार्केट पर दबाव बना हुआ है और आगे भी करेक्शन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में बाजार के जानकार मौजूदा समय में सुरक्षित निवेश के लिए मल्टीकैप म्यूचुअल फंड में निवेश की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि किसी एक सेग्मेंट की बजाए यहां पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है.

मल्टीकैप फंड डायवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं, जो अलग अलग मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करते हैं. इनके पोर्टफोलियो में लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप स्टॉक शामिल होते हैं. सेबी के निर्देश के अनुसार इन स्कीमों को अपने पोर्टफोलियो का 65 फीसदी इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना होता है.

BPN फिनकैप कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और डायरेक्टर एके निगम के अनुसार फंड मैनेजर के पास विकल्प होता है कि वे जरूरत के अनुसार पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड और स्मॉलकैप शेयरों में निवेश घटा-बढ़ा सकते हैं. वोलेटाइल मार्केट को देखते हुए मल्टी कैप इक्विटी फंड सुरक्षित और बेहतर विकल्प बन सकते हैं.

10 साल का रिटर्न: 16.95 फीसदी

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 4.78 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 27.16 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 7,694 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.88% (31 जनवरी, 2020)

लांच डेट: 11 अक्टूबर, 2004

लांच के बाद से रिटर्न: 19.49%

कुल स्टॉक: 23

टॉप 10 स्टॉक: 55.31 फीसदी

टॉप 5 स्टॉक: 34.45 फीसदी

टॉप होल्डिंग: एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, P&G हाइजीन एंड हेल्थकेयर, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक आफ इंडिया

10 साल का रिटर्न: 15.78 फीसदी

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 4.33 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 25.12 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 900 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.48% (31 जनवरी, 2020)

लांच डेट: 17 मार्च, 2008

लांच के बाद से रिटर्न: 14.27%

कुल स्टॉक: 42

टॉप 10 स्टॉक: 41.82 फीसदी

टॉप 5 स्टॉक: 27.53 फीसदी

टॉप होल्डिंग: एचडीएफसी बैंक, आरआईएल, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हास्पिटल

10 साल का रिटर्न: 13.80 फीसदी

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3.64 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 22.50 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 10,000 रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 5728 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.96% (31 जनवरी, 2020)

लांच डेट: 28 सितंबर, 2005

लांच के बाद से रिटर्न: 16.92%

कुल स्टॉक: 56

टॉप 10 स्टॉक: 43.56 फीसदी

टॉप 5 स्टॉक: 28.22 फीसदी

टॉप होल्डिंग: आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, बाटा इंडिया

10 साल का रिटर्न: 13.43 फीसदी

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3.53 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 24.30 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5,000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 30,546 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.65% (31 जनवरी, 2020)

लांच डेट: 11 सितंबर, 2009

लांच के बाद से रिटर्न: 12.91%

कुल स्टॉक: 56

टॉप 10 स्टॉक: 43.56 फीसदी

टॉप 5 स्टॉक: 28.22 फीसदी

टॉप होल्डिंग: आईसीआईसीआई बैंक, आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, इंफोसिस

