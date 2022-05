Top M&A Deal: मस्क ने 4400 करोड़ डॉलर में खरीदा Twitter, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी सौदा नहीं, ये रहे टॉप डील

Top M&A Deal: पिछले तीन साल की बात करें तो बड़े विलय-अधिग्रहण सौदों की सूची में मस्क और ट्विटर के बीच का कारोबारी सौदा दुनिया का छठा सबसे बड़ा है.

वैल्यू के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी सौदा करीब 22 साल पहले वोडाफोन एयरटच (Vodafone Airtouch plc) और मैनेसमन (Mannesmann) के बीच हुआ था. (Image- Pixabay)

Top M&A Deal: हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शख्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी (Tesla) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) मे माइक्रोब्लॉगिंग सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) को खरीदने का ऐलान किया है. यह कारोबारी सौदा करीब 4400 करोड़ डॉलर (3.37 लाख करोड़ रुपये) का है. इसे बहुत बड़ा कारोबारी सौदा माना जा रहा है लेकिन पिछले तीन साल की बात करें तो बड़े विलय-अधिग्रहण सौदों की सूची में मस्क और ट्विटर के बीच का कारोबारी सौदा दुनिया का छठा सबसे बड़ा है. हालांकि वैल्यू के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी सौदा करीब 22 साल पहले वोडाफोन एयरटच (Vodafone Airtouch plc) और मैनेसमन (Mannesmann) के बीच हुआ था. पिछले तीन साल में सबसे बड़े कारोबारी सौदे में एक सौदा भारत में भी हुआ था. एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के बीच. मस्क ने खरीदा Twitter तो 12 फीसदी फिसल गए Tesla के शेयर, जानिए निवेशक क्यों कर रहे बिकवाली पिछले तीन साल के टॉप 5 सबसे बड़े कारोबारी सौदे

BHP Group Limited-BHP Group plc

बीएचपी (Broken Hill Proprietary) ने 2 दिसंबर 2021 को एक रिलीज जारी कर बोर्ड द्वारा बीएचपी के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के एकीकरण के फैसले का ऐलान किया था. यह सौदा करीब 8620 करोड़ डॉलर (6.60 लाख करोड़ रुपये) का था जो पिछले तीन साल का सबसे बड़ा एमएंडए (मर्जर एंड एक्विजिशन) सौदा है. यह एकीकरण कंपनी के मौजूदा ऑस्ट्रेलियन पैरेंट कंपनी बीएचपी ग्रुप लिमिटेड के तहत हुआ. इससे पहले बीएचपी डुएल लिस्टेड कंपनी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के रूप में काम करती थी- बीएचपी ग्रुप लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड और बीएचपी ग्रुप यूनाइटेड किंगडम में लिस्टेड. मार्केट कैप के हिसाब से बीएचपी दुनिया की सबसे बड़ा माइनिंग कंपनियों में शुमार हैं. Unilever plc-Unilever NV

जिस साल कोरोना महामारी की प्रकोप दुनिया भर में फैला हुआ था, उस साल वर्ष 2020 में सबसे बड़ा एमएंडए सौदा यूनीलीवर पीएलसी और यूनीलीवर एनवी के बीच हुआ था और यह पिछले तीन साल में दूसरा सबसे बड़ा सौदा रहा. अक्टूबर महीने में यूनीलीवर पीएलसी के शेयरधारकों ने कंपनी की इस योजना को मंजूरी दे दी कि यूनीलीवर एनवी का यूनीलीवर पीएलसी में विलय कर दिया जाए. यह विलय अगले महीने नवंबर 2020 में पूरा हुआ. इससे पहले दोनों कंपनियों अलग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी. यह सौदा करीब 8100 करोड़ डॉलर (6.20 लाख करोड़ रुपये) का पड़ा. Microsoft-Activision Blizzard

लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे बिल गेट्स (Bill Gates) की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने हाल ही में कैंडी क्रशगेम वीडियो गेम बनाने वाली एक्टिविजन ब्लिजार्ड (Activision Blizzard) को 6870 करोड़ डॉलर (5.26 लाख करोड़ रुपये) में खरीदने का ऐलान किया. यह सौदा गेमिंग इतिहास का सबसे बड़ा सौदा है. इस सौदे का ऐलान 18 जनवरी 2022 को हुआ था. एक्विटिविजन ब्लिजार्ड कॉल ऑफ ड्यूटी (Call of Duty), कैंडी क्रश (Candy Crush), ओवरवॉच (Overwatch), डियाब्लो (Diablo) और वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट (World of Warcraft) जैसे गेम बनाती है. इस सौदे के चलते टेनसेंट (Tencent) और सोनी (Sony) के बाद माइक्रोसॉफ्ट तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन जाएगी. HDFC Bank-HDFC

एचडीएफसी के बोर्ड ने कुछ दिनों पहले एचडीएफसी बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी थी. यह सौदा करीब 6 हजार करोड़ डॉलर (4.59 लाख करोड़ रुपये) का है. इस सौदे के पूरा होने पर विलय के बाद बैंक का मार्केट कैप 20 हजार करोड़ डॉलर (15.12 लाख करोड़ रुपये) के और करीब पहुंच सकता है यानी कि मार्केट कैप के मामले में इसकी भिड़ंत दुनिया के चौथे सबसे बड़े बैंक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉरपोरेशन से होगी. HDFC-HDFC Bank Merger: विलय के बाद दुनिया के टॉप बैंकों में शामिल हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, चीन के कंस्ट्रक्शन बैंक से भिड़ंत S&P Global-IHS Markit

पिछले तीन साल में पांचवां सबसे बड़ा एमएंडए सौदा आईएचएस मार्किट और एसएंडपी का रहा जो यूनीलीवर पीएलसी-यूनीलीवर एनवी के बीच सौदे के बाद वर्ष 2020 का दूसरा सबसे बड़ा एमएंडए था. यूनीलीवर ने अपनी एक ग्रुप लीगल स्ट्रक्चर को एक सिंगल पैरेंट कंपनी के तहत लाया था. अगर इसे एमएंडए का उदाहरण न मानें तो एसएंडपी ग्लोबल द्वारा आईएचएस मार्किट का खरीदा जाना उस साल 2020 का सबसे बड़ा कॉरपोरेट अधिग्रहण था. दिसंबर 2020 की शुरुआत में एसएंडपी ग्लोबल आईएचएस मार्किट को 4400 करोड़ डॉलर ( 3.37 लाख करोड़ रुपये) पर खरीदने में सहमत हुआ. इस अधिग्रहण के जरिए एसएंडपी ग्लोबल की डेटा एनालिटिक्स क्षमता में बढ़ोतरी हुई. वोडाफोन ने की अब तक का सबसे बड़ी खरीदारी

ब्रिटेन की वोडाफोन एयरटच पीएलसी (Vodafone AirTouch PLC) ने करीब 22 साल पहले 4 फरवरी 2000 को जर्मन इंडस्ट्रियल कांग्लोमेरेट Mannesmann AG को खरीद लिया था. यह सौदा करीब 18.3 हजार करोड़ डॉलर में हुआ था जो वैल्यू के हिसाब से दुनिया भर में अब तक की सबसे बड़ी कारोबारी खरीदारी है. इस सौदे की फाइनेंशियल एडवाइजर गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) के मुताबिक इस सौदे ने वोडाफोन को दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टेलीकॉम प्रोवाइडर बनाया.

(एक डॉलर= 76.52 रुपये, 29 अप्रैल 2022)

