IPO Market: इन शेयरों ने लिस्टिंग पर ही दोगुना तीन गुना कर दिया पैसा, 270% तक मिला रिटर्न

Best IPO in terms of listing gains: IPO मार्केट की बात करें तो साल 2022 में अबतक बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली है. LIC की कमजोर लिस्टिंग ने भी निवेशकों को निराश किया है. वैसे इस साल लिस्ट होने वाले ज्यादातर शेयरों में लिस्टिंग डे पर सुस्ती देखने को मिली. हालांकि साल 2021 से अबतक का रिटर्न चार्ट उठाकर देखें तो ऐसे कई आईपीओ रहे हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग के पहले ही दिन यानी लिस्ट होने वाले दिन निवेशकों को डबल, ट्रिपल या 4 गुना तक रिटर्न दिए हैं. इनमें से कई शेयरों में ओवरआल रिटर्न भी शानदार रहा है. वैसे भी प्राइमरी मार्केट ऐसी जगह है, जहां सही IPO की पहचान हो जाए तो बेहद कम समय में आप हाई रिटर्न पा सकते हैं. प्राइमरी मार्केट के रिकॉर्ड देखें तो 2021 से अबतक 20 शेयर ऐसे रहे हैं जिनमें लिस्टिंग डे पर 40 फीसदी या इससे ज्यादा रिटर्न मिला है. उनमें 6 शेयर ऐसे रहे हैं, जिन्होंने पहले ही दिन 100 फीसदी या इससे ज्यादा रिटर्न निवेशकों को दिया है. जानते हैं लिस्टिंग के ही दिन बंपर रिटर्न वाले स्टॉक्स. Latent View Analytics Latent View Analytics की बाजार में लिस्टिंग 23 नवंबर 2021 को हुई थी. यह शेयर अपने इश्यू प्राइस 197 रुपये की तुलना में लिस्टिंग डे पर 488.60 रुपये पर बंद हुआ. यानी इसमें पहले ही दिन 148 फीसदी रिटर्न मिला है. वहीं अभी इसका भाव 421 रुपये के आस पाए है. यानी अबतक इसमें 113 फीसदी रिटर्न मिला है. Sigachi Industries Sigachi Industries की बाजार में लिस्टिंग 15 नवंबर 2021 को हुई थी. यह शेयर अपने इश्यू प्राइस 163 रुपये की तुलना में लिस्टिंग डे पर 604 रुपये पर बंद हुआ. यानी इसमें पहले ही दिन 270 फीसदी रिटर्न मिला है. वहीं अभी इसका भाव 284 रुपये के आस पाए है. यानी अबतक इसमें ओवरआल रिटर्न 74 फीसदी है. Paras Defence Paras Defence And Space Technologies की बाजार में लिस्टिंग 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी. यह शेयर अपने इश्यू प्राइस 175 रुपये की तुलना में लिस्टिंग डे पर 499 रुपये पर बंद हुआ. यानी इसमें पहले ही दिन 185 फीसदी रिटर्न मिला है. वहीं अभी इसका भाव 621 रुपये के आस पास है. यानी अबतक इसमें ओवरआल रिटर्न 255 फीसदी है. Tatva Chintan Pharma Chem Tatva Chintan Pharma Chem का शेयर बाजार में 29 जुलाई 2021 को लिस्ट हुआ. यह अपने इश्यू प्राइस 1083 रुपये की तुलना में लिस्टिंग डे पर 2310 रुपये पर बंद हुआ. यानी 1 दिन में 113 फीसदी रिटर्न मिला. अभी शेयर का भाव 2285 रुपये के आस पास है. इस लिहाज से ओवरआल रिटर्न 111 फीसदी रहा है. G R Infraprojects G R Infraprojects का शेयर बाजार में 19 जुलाई 2021 को लिस्ट हुआ. यह अपने इश्यू प्राइस 837 रुपये की तुलना में लिस्टिंग डे पर 1747 रुपये पर बंद हुआ. यानी 1 दिन में 109 फीसदी रिटर्न मिला. अभी शेयर का भाव 1431 रुपये के आस पास है. इस लिहाज से ओवरआल रिटर्न 71 फीसदी रहा है. Indigo Paints Indigo Paints का शेयर बाजार में 2 फरवरी 2021 को लिस्ट हुआ. यह अपने इश्यू प्राइस 1490 रुपये की तुलना में लिस्टिंग डे पर 3119 रुपये पर बंद हुआ. यानी 1 दिन में 109 फीसदी रिटर्न मिला. अभी शेयर का भाव 1564 रुपये के आस पास है. इस लिहाज से ओवरआल रिटर्न घटकर 5 फीसदी रहा है. Nykaa FSN E-Commerce Ventures Limited का शेयर बाजार में 10 नवंबर 2021 को लिस्ट हुआ. यह अपने इश्यू प्राइस 1125 रुपये की तुलना में लिस्टिंग डे पर 2206.70 रुपये पर बंद हुआ. यानी 1 दिन में 96 फीसदी रिटर्न मिला. अभी शेयर का भाव 1499 रुपये के आस पास है. इस लिहाज से ओवरआल रिटर्न 33 फीसदी रहा है. इन शेयरों ने भी लिस्टिंग डे पर किया मालामाल Ami Organics ने लिस्टिंग डे पर 53 फीसदी रिटर्न दिया है. Zomato Limited ने पहले दिन 66 फीसदी रिटर्न दिया है. Clean Science and Technology ने लिस्टिंग डे पर 76 फीसदी रिटर्न दिया था. Nazara Technologies में पहले दिन का रिटर्न 43 फीसदी रहा. MTAR Technologies ने लिस्टिंग डे पर 88 फीसदी रिटर्न दिया है. Nureca Limited में लिस्टिंग डे रिटर्न 67 फॅीसदी रहा है. Supriya Lifescience में 42 फीसदी, Medplus Health Services में 41 फीसदी, Tega Industries में 60 फीसदी और Go Fashion (India) में 82 फीसदी रिटर्न मिला है. इस साल Hariom Pipe Industries ने लिसिटंग पर 47 फीसदी रिटर्न दिया.

