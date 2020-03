गिरते बाजार में भी ये ब्लूचिप कराएंगे कमाई, लेकिन इन शेयरों से दूर रहने की सलाह

Top Large Cap Idea For Investment: शेयर बाजार पूरी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है. मंगलवार को 7 दिनों की लगातार गिरावट पर ब्रेक जरूर लगा, लेकिन बुधवार को फिर शेयर बाजार में बिकवाली हावी हो गई. असल में भारत में भी कोरोना वायरस के 28 मामलों की पुष्टि हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी दिए जाने के बाद निवेशक सतर्क हो गए. वैसे भी इस साल 1 जनवरी के बाद से सेंसेक्स में करीब 7 फीसदी या 2844 अंकों की गिरावट आ चुकी है. वहीं, निफ्टी भी इस साल अब तक 7.5 फीसदी या 917 अंक टूट चुका है. ऐसे में निवेशक नए निवेश को लेकर डरे हुए हैं. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने मजबूत फंडामेंटल वाले कुछ लॉर्जकैप शेयरों में निवेश की सलाह दी है. वहीं कुछ शेयरों से दूर रहने को कहा है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, अशोक लेलैंड, ब्रिटानिया, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी, NMDC

ABB, PNB, TCS, टोरंट फार्मा, TVS मोटर्स, वेदांता और यस बैंक

आटोमोबाइल: ब्रोकरेज के अनुसार ट्रैक्टर और प्राइवेट व्हीकल सेग्मेंट में आगे इंप्रूवमेंट की उम्मीद है और इन्हें लो बेस और रूरल सेंटीमेंट सुधरने का फायदा मिलेगा. वहीं कमर्शियल व्हीकल और टू व्हीलर सेग्मेंट में FY21 की दूसरी छमाही से रिवाइल देखने को मिल सकता है. एक बार मैक्रो कंडीशन बेहतर होने पर आटो सेग्मेंट में फिर डिमांड तेज होगी.

कंज्यूमर गुड्स: रिपोर्ट के अनुसार कंज्यूमर गुड्स में डिमांड ट्रेंड कमजोर जरूर है, लेकिन अर्निंग आउटलुक बेहतर दिख रहा है. क्रूड और एग्री इनपुट की कीमतों में गिरावट का फायदा सेक्टर को मिलेगा. वहीं कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और कंपनियों द्वारा खर्च में कटौती से भी सेक्टर को फायदा मिलेगा. उम्मीद है कि Q4 में कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा.

इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स: शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स/ इंफ्रा सेक्टर का आउटलुक म्यूटेड रहने वाला है. मौजूदा समय में नए आर्डर में कमी होने के चलते दबाव बना हुआ है.

IT सर्विसेज: IT सेक्टर की बात करें तो FY20 में अब तक सेक्टर की ग्रोथ रेट ने निराश किया है. ग्लोबल स्तर पर स्लोडाउन और कोरोना वायरस के चलते ग्रोथ पिक होना अभी मुश्किल लग रहा है. यूएस में इलेक्शन के बाद ही सेक्टर को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है. हालांकि इसके बाद भी HCL टेक में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है.

(Disclaimer: यहां हमने जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के हवाले से दी है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस की सलाह नहीं है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.)

