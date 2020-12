Large-Cap Idea for 2021: इन लॉर्जकैप शेयरों पर रखें नजर, मिल सकता है 23% तक रिटर्न

Large-Cap Stocks: शेयर बाजार में शानदार रैली देखने को मिल रही है. घरेलू स्तर पर बाजार के लिए सेंटीमेंट मजबूत नजर आ रह हैं. कोरोना महामारी के बाद से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है. कंपनियों की अन्रिंग ग्रोथ निवेशकों का उत्साह बढ़ने वाली हैं. वहीं अब कोरोना वैक्सीन भी जल्द आने की खबर है. ऐसे में बाजार की यह रैली आगे भी जारी रहने की बात एक्सपर्ट कह रहे हैं. सेंसेक्स ने हाल ही में 45000 का स्तर पार किया है, यानी मार्च के लो से इसमें 20000 अंकों के करीब तेजी आ चुकी है. अगले साल सेंसेक्स का लक्ष्य 50 हजार का है. ऐसे में इस तेजी का फायदा आप भी कुछ मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में निवेश कर उठा सकते हैं. यहां हमने आगे निवेश के लिए ऐसे ही कुछ शेयरों की जानकारी दी है.

मौजूदा समय में घरेलू स्तर पर बाजार सेंटीमेंट मजबूत दिख रहे हैं. मैक्रो एन्वायरनमेंट में सुधार हुआ है. कोविड 19 वैक्सीन जल्द बाजार में आने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा है. ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां अब अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का अनुमान बेहतर बता रही हैं. विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार पर बना हुआ है, जिससे लिक्विडिटी की कमी नहीं है. वहीं अब भारत में कोरोना वैक्सीन के जल्द इस्तेमाल की उम्मीद बढ़ी है. ब्याज दर निचले स्तरों पर है. बाजार में डिमांड अब आने लगी है. रूरल सेंटीमेंट भी अच्छे हैं. सबसे अच्छी बात है कि कंपनियों की अर्निंग में ग्रोथ शुरू हो गई है.

रिटर्न अनुमान: 10 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने मारुति सुजुकी में 8500 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 7750 रुपये के लिहाज से मारुति में निवेशकों को 10 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आटो सेक्टर के हालात नॉर्मल हो रहे हैं, जिससे मारुति जैसे लीडिंग प्लेयर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा. मारुति का मार्केट शेयर भारत में सबसे ज्यादा है. शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी की कंपनी के व्हीकल्स मांग है. कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेहतर है. समय समय पर कंपनी नए प्रोडक्ट लाती रहती है, जिसका फायदा मिलता है. आटो सेल्स के डाटा सुधर रहे हैं. अनुमान है कि FY2022E and FY2023E के लिए कंपनी की अर्निंग ग्रोथ 44.5% और 19.5% रह सकती है.

रिटर्न अनुमान: 23 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने बजाज फाइनेंस के शेयर में 5900 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 4790 रुपये के लिहाज से इसमें 23 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कोरोना महामारी के बाद एनबीएफसी कंपनियों का बिजनेस माहौल सुधर रहा है. डिमांड पहले से बेहतर हुई है. मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव रही है. ग्रोथ गाइडेंस में सुधार है. आगे लोन ग्रोथ और रिकवरी ग्रोथ दोनों बढ़ने की उम्मीद है. दूसरी तिमाही में बजाज फाइनेंस का नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 4 फीसदी बढ़कर 4,165 करोड़ रुपये रहा है. एसेट क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है. ग्रॉस एनपीए घटकर 1.03 फीसदी हो गया है.

रिटर्न अनुमान: 20 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल फाइनेंशियल की पसंद ICICI बैंक बना है. ब्रोकरेज ने शेयर में 600 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 500 रुपये के लिहाज से शेयर में 20 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ICICI बैंक के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी बनी हुई है. ICICI बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खर्च बढ़ाया है. इसका फायदा आगे मिलेगा. ICICI बैंक को दूसरी तिमाही में 4,251.3 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. यह एक साल पहले की समान तिमाही से 6 गुना ज्यादा है. नेट NPAs कम होकर 1 फीसदी रह गया है. बैंक का डिपॉजिट सालाना आधार पर 20 फीसदी बढ़कर 8,32,936 करोड़ रुपये रहा है. डोमेस्टिक लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़ी है. रिटेल लोन में 13 फीसदी की ग्रोथ रही है.

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

