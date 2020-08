जुलाई में 7% चढ़ा बाजार, डिफेंसिव थीम पर रखें नजर; ये लॉर्ज और मिडकैप शेयर दे सकते हैं ऊंचा रिटर्न

जुलाई में घरेलू शेयर बाजार ने लगातार दूसरे महीने शानदार प्रदर्शन किया. मई में मंथली आधार पर 2.8 फीसदी गिरावट के बाद जून में निफ्टी में करीब 8 फीसदी तेजी रही है. वहीं, जुलाई में इंडेक्स 7.2 फीसदी तेजी के साथ बंद हुआ. मार्च में 7610 के लो से देखें तो निफ्टी में 40 फीसदी से ज्यादा तेजी आई है. जून तिमाही के लिए कॉरपोरेट अर्निंग इस बार उम्मीद से बेहतर रही है. वहीं ग्लोबल बाजारों में रिकवरी से भी घरेलू बाजार को सपोर्ट मिला है. लॉकडाउन का फेज धीरे धीरे खत्म होने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी और डिमांड साइड में भी रिवाइवल दिखा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना कि मार्च के लो से तेजी के बाद निफ्टी 21x P/E पर ट्रेड कर रहा है जो अपने लांग टर्म एवरेज के प्रीमियम पर है. ऐसे में आगे निवेशकों को डिफेंसिव शेयरों पर फोकस करने की सलाह है.

1QFY21 eपहली तिमाही के लिए कॉरपोरेट अर्निंग बेहतर दिख रही है. अबतक की बात करें तो 33 निफ्टी कंपनियों ने नतीजे जारी किए हैं. इनकी सेल्स/EBITDA/PBT/PAT सालाना आधार पर 27.7%/1.1%/22.2%/18% गिरा है. जबकि इसमें 27.3%/5.9%/31.0%/26.1% गिरावट की आशंका थी. PAT की बात करें तो इन 33 में 17 कंपनियों के नतीजे बेहतर रहे हैं.

जुलाई में मंथली आधार पर सबसे ज्यादा तेजी टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर सेक्टर में रही. मंथली आधार पर जुलाई में टेक्नोलॉजी इंडेक्स (+23%), हेल्थकेयर इंडेक्स (+12%), मेटल इंडेक्स (+9%),आटो इंडेक्स (+8%) और सीमेंट इंडेक्स (+6%) टॉप परफॉर्मर रहे. जबकि यूटिलिटीज (-2%), प्राइवेट बैंक (-1%) और कैपिटल गुड्स (-1%) में गिरावट रही.

जुलाई महीने में मंथली बेसिस पर टॉप परफॉर्मर में इंफोसिस (+31%), विप्रो (+28%), HCL टेक (+27%), टेक महिंद्रा (+25%) और आरआईएल (+21%) शामिल हैं.

जबकि Zee Ent (-19%), भारती इंफ्राटेल (-13%), NTPC (-9%) और श्री सीमेंट (-6%) टॉप लूजर्स रहे हैं.

जुलाई महीने में घरेलू शेयर बाजार को ग्लोबल संकेतों का अच्छा सपोर्ट मिला. यूके और जापान को छोड़कर सभी देशों के शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली. जुलाई में शेयर बाजारों की बात करें तो चीन (+11%), ताइवान (+9%), MSCI EM (+8%), ब्राजील (+8%), इंडिया (+7%), कोरिया (+7%), अमेरिका (+6%), इंडोनेशिया (+5%) और रूस (+3%) सभी बढ़त पर बंद हुए. अभी वर्ल्ड मार्केट कैप में भारत का शेयर 2.3 फीसदी है जो हिस्टोरिक एवरेज 2.5 फीसदी से कम है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक लॉकडाउन खुलने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, मांग में बढ़ोत्तरी हुई है. कॉरपोरेट अर्निंग और ग्लोबल माके्रट का सपोर्ट मिला है. लेकिन मार्च के लो से तेजी आने के बाद निफ्टी 21x P/E पर ट्रेड कर रहा है, यह निफ्टी के लांग टर्म एवरेज से प्रीमियम पर है. ऐसे में अब यह वैसा अट्रैक्टिव नहीं है, जैसा मार्च और अप्रैल में दिख रहा था. ऐसे में निवेशकों को डिफेंसिव शेयरों पर फोकस करना चाहिए.

लॉर्जकैप: HUL, इंफोसिस, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, टाइटन, M&M, विप्रो, डाबर

मिडकैप: AU फाइनेंस, TCPL, अल्केम, LT इंफोटेक, गुजरात गैस, टीमलीज, मदरसन सूमी, ICICI सिक्युरिटीज

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.