रिटर्न चार्ट पर बैंकिंग म्यूचुअल फंड रहे टॉपर, निवेशकों को मिला 21% तक रिटर्न; अब क्या करें?

Equity Banking Mutual Funds: पिछले एक साल की बात करें तो बैंकिंग म्यूचुअल फंड इंडेक्स ने रिटर्न चार्ट पर टॉप किया है. इक्विटी सेग्मेंट में बैंकिंग म्यूचुअल फंड इंडेक्स का रिटर्न सबसे ज्यादा करीब 17 फीसदी रहा है. वहीं इसे सेग्मेंट से जुड़े अलग अलग फंडों ने 1 साल के दौरान 21 फीसदी तक रिटर्न दिया है. बैंकिंग इंडेक्स के बाद इक्विटी सेग्मेंट में लॉर्जकैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स ने करीब 14 फीसदी रिटर्न दिया है. निवेशकों के मन में सवाल उठता है कि बीते 12 महीनों के दौरान हाई रिटर्न देने वाले बैंकिंग फंड में क्या अभी निवेश करने का सही समय है.

सेक्टोरल बैंकिंग: 17 फीसदी

लॉर्जकैप फंड: 14 फीसदी

लॉर्ज एंड मिडकैप: 11 फीसदी

मल्टीकैप फंड: 13 फीसदी

मिडकैप फंड: 6.5 फीसदी

स्मालकैप फंड: 0.88 फीसदी

ELSS : 12 फीसदी

सेक्टोरल इंफ्रा: 8.5 फीसदी

सेक्टोरल टेक: 2.5 फीसदी

सेक्टोरेल फार्मा: -2.4 फीसदी

Tata बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड

रिटर्न: 30 फीसदी

एसेट्स: 351 crore (30 सितंबर, 2019 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.57%

लांच डेट: 28 दिसंबर, 2015

लांच के बाद से रिटर्न: 20.09%

3 साल का रिटर्न: 15.05%

सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्च्युनिटी फंड

रिटर्न: 27 फीसदी

एसेट्स: 193 crore (30 सितंबर, 2019 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.86%

लांच डेट: 10 जून, 2008

लांच के बाद से रिटर्न: 14.13%

3 साल का रिटर्न: 11.68%

SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड

रिटर्न: 27 फीसदी

एसेट्स: 1128 crore (30 सितंबर, 2019 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.44%

लांच डेट: 26 फरवरी, 2015

लांच के बाद से रिटर्न: 14.69%

3 साल का रिटर्न: 16%

आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग & फाइनेंशियल सर्विसेज फंड

रिटर्न: 27 फीसदी

एसेट्स: 1806 crore (30 सितंबर, 2019 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.36%

लांच डेट: 14 दिसंबर, 2013

लांच के बाद से रिटर्न: 21.55%

3, 5 साल का रिटर्न: 11.48%, 16.05%

फॉर्च्यून फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर का कहना है कि पिछले एक महीने की बात करें तो पीएसयू बैंक शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया है. प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है. पिछले दिनों सरकार ने बैंक रीकैप और मर्जर प्लान के बारे में विस्तार से बताया था. सरकार के इस कदम से बैंकों का परिचालन बेहतर होगा और क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, जो पिछले कई महीनों से बड़ा इश्यू रहा है. मर्जर से बिजनेस के बेहतर मौके हासिल होंगे. वहीं, बैंक अपना एनपीए क्लीन कर पाएंगे. इससे आने वाले दिनों में बेहतर बैंकिंग स्टॉक में तेजी दिख सकती है. वैसे भी तिमाही नतीजों से साफ है कि बैंकों ने अपने ज्यादातर बैड एसेट्स की पहचान कर ली है और उन्हें बेहतर करने में लगे हैं. हालांकि अभी कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं.

फाइनेंशियल एडवाइजर फर्म BPN फिनकैप के डायरेक्‍टर एके निगम का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक बेहतर हुआ है. तिमाही नतीजे सेक्टर में रिकवरी के संकेत दे रहे हैं. सरकार के मुख्य फोकस में बैंकिंग सेक्टर हैं. बैंकिंग सेक्टर से जुड़े तमाम निगेटिव इश्यू अब दूर होने की राह पर हैं. जहां तक निवेश की बात है, निवेशकों को तय करना होगा कि उनका लक्ष्य क्या है. बैंकिंग म्यूचूअल फंड में अगर निवेश करना है तो कम से कम 3 से 5 साल के लिए लक्ष्य करना होगा. लंबी अवधि के निवेश पर रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा. अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं है और रिस्क ले सकते हैं तो यह सेग्मेंट अच्छा है.

(नोट: हम यहां म्यूचुअल फंड में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के हवाले से दे रहे हैं. यहां फंड के प्रदर्शन की भी रिपोर्ट दी गई है. हालांकि बाजार में निवेश के अपने जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश से पहले अपने स्तर पर एडवाइजर की सलाह जरूर लें.)

