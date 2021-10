Top Diwali 2021 Stock Picks: इस दिवाली इन शेयरों पर लगाएं दांव, 47 फीसदी तक के धमाकेदार रिटर्न का बन रहा है मौका

Diwali 2021 Top Picks: भारतीय शेयर बाजार हर रोज नई ऊंचाई पर दस्तक दे रहा है. इस साल अब तक दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. BSE सेंसेक्स 62,000 से ऊपर और निफ्टी 50 18,600 के स्तर से ऊपर ट्रेड कर रहा है. निफ्टी पिछली दिवाली से अब तक 41.55 फीसदी चढ़ा है. रिसर्च एंड ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स ने दिवाली 2021 पिक्स के रूप में 6 शेयरों को पिक किया है. अगले 12 महीनों के नजरिए से ब्रोकरेज फर्म बैंकों, FMCG, हाउसिंग फाइनेंस, डिफेंस, इंजीनियरिंग और ऑटो सेक्टर को लेकर सकारात्मक है. दिवाली से पहले इन शेयरों का पोर्टफोलियो आपको अच्छा-खासा मुनाफा दे सकता है.

Buy, Entry range: Rs 49-45, Stop loss: Rs 37, Target 1: Rs 57, Target 2: Rs 67, Upside: 39%

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि जनवरी 2021 के महीने में ब्रेकआउट के बाद, स्टॉक एक बार फिर उच्च स्तर पर जा रहा है. इस प्रक्रिया के दौरान, स्टॉक अपने 100 सप्ताह के EMA से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा जो मजबूती का संकेत देता है. निवेशकों और व्यापारियों को लगभग एक साल के लिए इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी गई है.

Buy, Entry range: Rs 250-240, Stop loss: Rs 200, Target 1: Rs 290, Target 2: Rs 335, Upside: 36%

मंथली चार्ट के अनुसार ITC वर्ष 2020 के करेक्टिव मुव के बाद, फाइनली अपने 100 महीने के EMA को पार करने में कामयाब रहा. रिसर्च फर्म का कहना है कि इसमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है जो फ्रेश अपसाइड की ओर इंगित करता है. मंथली आरएसआई को लेकर आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स ने कहा कि इंडिकेटर 60 के लेवल से टूटने के कगार पर है जो आगे चलकर और मजबूती ला सकता है.

Stock Tips : मिड और स्मॉल कैप शेयरों में ये गिरावट कहां जाकर रुकेगी, जानिए निवेश को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Buy, Entry range: Rs 450-430, Stop loss: Rs 350, Target 1: Rs 530, Target 2: Rs 620, Upside: 43%

आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स ने कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के मल्टी-ईयर चार्ट में दिखाया गया है कि ज्यादातर समय 350 जोन काउंटर के लिए एक स्ट्रॉग डिमांड प्वाइंट के रूप में काम कर रहा है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि स्टॉक अपने 100 WEMA से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है और वीकली स्केल पर डबल बॉटम फॉर्मेशन की पुष्टि की है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा, “रियल्टी स्पेस में शानदार रैली के बाद हम उम्मीद करते हैं कि ट्रैक्शन हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा.”

Buy, Entry range: Rs 265-255, Stop loss: Rs 220, Target 1: Rs 300, Target 2: Rs 340, Upside: 30%

आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स के पास Mazagon Dock Shipbuilders स्टॉक का ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन इसने कहा कि कंपनी के साथी जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स प्राइस एक्शन के संबंध में बहुत अच्छा कर रहे हैं. ब्रोकरेज फर्म ने कहा, “तकनीकी रूप से, स्टॉक ने वीकली राइजिंग चैनल की मिडिल लाइन को पार कर लिया है जो इंगित करता है कि यह अपर इंड की ओर बढ़ रहा है.”

Stock Tips: Coal India और HDFC Life समेत ये चार स्टॉक्स कराएंगे शानदार कमाई, एक्सपर्ट ने इतना टारगेट प्राइस किया है तय

Buy, Entry range: Rs 34-30, Stop loss: Rs 24, Target 1: Rs 40, Target 2: Rs 48, Upside: 47%

आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स ने कहा कि वीकली चार्ट ने बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट की पुष्टि की है. “हालिया प्राइस एक्शन असाधारण वॉल्यूम द्वारा समर्थित थी जो इंगित करती है कि स्टॉक फ्रेश अपसाइड की ओर तैयार है.”

Buy, Entry range: Rs 584-576 Stop loss: Rs 480, Target 1: Rs 680, Target 2: Rs 780

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि टीवीएस मोटर के वीकली चार्ट से पता चला है कि वर्ष 2021 की पहली छमाही में स्टॉक ने 500 अंक से ऊपर की सीमा के ब्रेकआउट की पुष्टि की. ब्रेकआउट के लिए थ्योरेटिकल टारगेट 790 के करीब है. आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स ने कहा, “ज्यादातर अन्य तकनीकी मापदंडों को सकारात्मक रूप से रखा गया है जो कुछ महीनों के लिए कम जोखिम वाली खरीदारी का संकेत देता है.”

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

