इन डेट म्यूचुअल फंडों ने सालभर कराई कमाई, 21% तक दिए रिटर्न; निवेश से पहले जानें जरूरी बातें

Debt Mutual Fund Return: पिछले दिनों भारत में ब्याज दरों के घटते माहौल में निवेशकों को डेट म्यूचुअल फंडों में अच्छा रिटर्न मिला है. पिछले एक साल की बात करें तो इस कटेगिरी के टॉप फंडों ने इक्विटी फंडों के जैसा ही रिटर्न दिया. इस दौरा कई ऐसे फंड हैं, जिन्होंने निवेशकों को 16 से 21 फीसदी तक रिटर्न दिया है. एक्सपर्ट का कहना है कि बांड यील्ड में गिरावट और ब्याज दरों के निचले सतरों पर रहने से आगे भी डेट फंडों में तेजी का रुख दिख सकता है. हालांकि ये सेग्मेंट भी रिस्क फ्री नहीं है, इसलिए निवेशकों को डेट फंड में निवेश करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

BPN फिनकैप के डायरेक्‍टर एके निगम का कहना है कि पिछले दिनों बॉन्ड यील्ड में गिरावट रही है. छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड से जुड़ी है और इसकी हर तीन महीने पर समीक्षा की जाती है. बॉन्ड यील्ड में गिरावट बनी रही तो स्माल सेविंग्स में भी जमा पर ब्याज दरें घट सकती हैं. ऐसे में निवेशक शार्ट ड्यूरेशन और मीडियम ड्यूरेशन डेट फंडों के अलावा कॉरपोरेट बांड का रुख कर सकते हैं. वहीं, पिछले दिनों लगातार रेट कट हुआ है. आगे भी रेट कट की उम्मीद है. यह सब डेट मार्केट के लिए बेहतर सेंटीमेंट हैं. इसका एक और बड़ा फायदा है कि डेट मार्केट में अनिश्चितता से निपटने में भी मदद मिलती है.

निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड

1 साल का रिटर्न: 18.66 फीसदी

एसेट: 569 करोड़ (30 सितंबर, 2019 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.53% (30 सितंबर, 2019 तक)

IDFC गवर्नमेंट सिक्युरिटीज फंड

1 साल का रिटर्न: 18.20 फीसदी

एसेट: 124 करोड़ (30 सितंबर, 2019 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.50% (30 सितंबर, 2019 तक)

ICICI प्रूडें​शियल कांस्टैंट गिल्ट फंड

1 साल का रिटर्न: 16.25 फीसदी

एसेट: 82 करोड़ (30 सितंबर, 2019 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.33% (30 सितंबर, 2019 तक)

DSP गवर्नमेंट सिक्युरिटीज फंड

1 साल का रिटर्न: 15.20 फीसदी

एसेट: 573 करोड़ (30 सितंबर, 2019 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.07% (30 सितंबर, 2019 तक)

(source: value research)

डेट फंड मुख्य तौर पर बॉन्ड्स और कॉरपोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं. डेट म्यूचुअल फंड के साथ यह जरूरी है कि कम से कम 65 फीसदी रकम बांड या बैंक डिपॉजिट में निवेश किया जाए. डेट म्यूचुअल फंड के तहत गवर्नमेंट बांड, कंपनी बांड, कॉरपोरेट एफडी में निवेश किया जाता है. 65 फीसदी के अलावा बचे हुए पैसे को इक्विटी में निवेश किया जाता है. डेट फंड्स का पैसा फिक्स्ड रिटर्न देने वाले बांड में लगाया जाता है. इसलिए इनमें नुकसान का खतरा कम रहता है.

डेट फंड को 3 साल बाद भुनाने पर लांग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (LTCG) लगता है. वहीं, 3 साल पहले निकालने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (STCG) लगता है.

डेट फंड्स में इंटरेस्ट रेट बांड प्राइस पर निर्भर करता है. अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बांड के प्राइस बढ़ते हैं. वहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर बांड प्राइस घटते हैं. इंटरेस्ट रेट का घटना-बढ़ना घरेलू और ग्लोबल फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.