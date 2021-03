Expensive Stocks: ये हैं सबसे महंगे 5 शेयर, 85000 रु तक है कीमत; क्या आपने किया है निवेश?

Most Expensive Stocks: शेयर बाजार ऐसी जगह है, जहां हजारों शेयरों में रोजाना ट्रेडिंग होती है. मार्केट में 5-10 रुपये से लेकर 85 हजार रुपये तक के शेयर मौजूद हैं. यानी कुछ ऐसे भी महंगे शेयर हैं, जिनमें निवेश करना सबके लिए आसान नहीं है. यहां ध्यान देने वाली बात है कि स्टॉक प्राइस और स्टॉक का वैल्युएशन दो अलग अलग चीजें हैं. स्टॉक प्राइस का मतलब है कि मौजूदा समय में बाजार में शेयर किस भाव पर ट्रेड हो रहा है. उसे किस भाव पर खरीद सकते हैं. कह सकते हैं कि किस भाव पर उस शेयर की लेन देन हो रही है. शेयर का भाव इंट्राडे में ही कई बार बदल सकता है. इसमें तेजी से घट बढ़ दिख सकती है.

लेकिन शेयर का वैल्युएशन का मतलब शेयर के भाव से अलग है. शेयर का वैल्युएशन उस कंपनी के एक्चुअल वर्थ की सही तस्वीर पेश करता है. ऐसा नहीं है कि शेयर का भाव कम या ज्यादा है तो उसका वेल्युएशन भी पियर्स कंपनियों की तुलना में कम या ज्यादा है. हो सकता है कि 1000 रुपये के भाव वाला शेयर 500 रुपये के भाव वाले पियर्स कंपनी के शेयर की तुलना में अंडर वैल्युड है. फिलहाल हम यहां ऐसे 5 ऐसे शेयरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनके भाव सबसे ज्यादा भाव वाले शेयरों में शामिल हैं. इसमें भाव 23 मार्च को इंट्रोडे में हाई के आधार पर है.

शेयर का भाव: 85000 रुपये

मद्रास रबड़ फैक्ट्री (MRF) टायर मेकिंग कंपनी है, जिसका शेयर सबसे महंगा है. MRF के एक शेयर का मौजूदा भाव करीब 85000 रुपये हैं. कंपनी का शेयर अप्रैल 1993 में शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था. तब शेयर का भाव 11 रुपये था. यानी लिस्टिंग के बाद से शेयर ने 8000 गुना के करीब रिटर्न दिया है. शेयर ने 5 साल में भी करीब 2.25 गुना पैसा निवेशकों का बढ़ा दिया है. एमआरएफ का मार्केट कैप 35868 करोड़ रुपये है और यह 22.09 P/E रेश्यो पर ट्रेड कर रहा है. शेयर के 52 हफ्तों का हाई 98,600 रुपये और 52 हफ्तों का लो 49,915 रुपये है.

शेयर का भाव: 45245 रुपये

हनीवेल आटोमेशन का शेयर लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. शेयर का मौजूदा भाव 45245 रुपये है. हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी है. इस कंपनी के शेयर ने पिछले 5 सालों में 5 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है. कंपनी का मार्केट कैप 39544 करोड़ रुपये है. जबकि शेयर 83.99 P/E रेश्यो पर ट्रेड कर रहा है. शेयर के 52 हफ्तों का हाई 49,990 रुपये और 52 हफ्तों का लो 20,149 रुपये है.

शेयर का भाव: 30,900 रुपये

पेज इंडस्ट्रीज का शेयर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. शेयर का भाव 30900 रुपये है. शेयर के 52 हफ्तों का हाई 32206 रुपये और 52 हफ्तों का लो 16254 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप 34191 करोड़ रुपये है. यह 134 P/E रेश्यो पर ट्रेड कर रह है. पेज इंडस्ट्रीज भारत की इनर वियर, लॉन्जरी और मोजे बनाने और बेचने वाली कंपनी है. इस कंपनी का सबसे पॉपुलर ब्रांड है जॉकी. पिछले 5 सालों में इस शेयर ने करीब 2.5 गुना रिटर्न दिया है.

शेयर का भाव: 28500 रुपये

श्री सीमेंट का शेयर लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. शेयर का मौजूदा भाव 28500 रुपये है. श्री सीमेंट राजस्थान बेस्ड सीमेंट बनाने वाली कंपनी है. यह उत्तर भारत की लीडिंग सीमेंट बनाने वाली कंपनी है. कंपनी श्री पावर और श्री मेगा पावर नाम से बिजली बनती और बेचती है. इस कंपनी के शेयर ने पिछले 5 सालों में 2.2 गुना के करीब रिटर्न दिया है. कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.02 लाख करोड़ रुपये है. जबकि शेयर 43.42 P/E रेश्यो पर ट्रेड कर रहा है. शेयर के 52 हफ्तों का हाई 29,090 रुपये और 52 हफ्तों का लो 15410 रुपये है.

शेयर का भाव: 28200 रुपये

3M India Ltd. अमेरिका की 3M कंपनी की सब्सिडियरी है, जो शेयर बाजार में लिस्टेड है. इसका 75 फीसदी स्टेक अमेरिका की इसकी पैरेंट कंपनी के पास है. कंपनी डेंटल सीमेंट, हेल्थ केयर, क्लीनिंग जैसे क्षेत्रों में तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाती है. इस कंपनी के एक शेयर की कीमत 23 मार्च को 28200 रुपये थी. पिछले 5 सालों में इस शेयर ने करीब 2.6 गुना का रिटर्न दिया है. कंपनी का मार्केट कैप करीब 31529 करोड़ रुपये है. जबकि शेयर 191.69 P/E रेश्यो पर ट्रेड कर रहा है. शेयर के 52 हफ्तों का हाई 28,640 रुपये और 52 हफ्तों का लो 15,700 रुपये है.

(नोट: हमने यहां जानकारी कंपनी के शेयर के प्रदर्शन के आधार पर दी है. बाजार में जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

