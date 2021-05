SBI ने नॉन-होम ब्रांच से कैश निकासी लिमिट में किया बदलाव, जानिए अब कितना कर सकते हैं विदड्राल

भारत में कोरोना की दूसरी लहर अधिक खतरनाक साबित हुई है और एक दिन में केसेज 4 लाख से अधिक आने लगे थे. हालांकि अब डेली कोविड केसेज में गिरावट आई है, फिर भी इस समय लापरवाही नहीं की जा सकती. देश के कई हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन/रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं और आगे भी इसके जारी रहने की संभावना दिख रही है. ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए नॉन-होम ब्रांच से कैश विदड्राल की लिमिट में बदलाव किया है और अब नॉन-होम ब्रांच में जाकर चेक के जरिए एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं. एसबीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

To support our customers in this pandemic, SBI has increased the non-home cash withdrawal limits through cheque and withdrawal form. #SBIAapkeSaath #StayStrongIndia #CashWithdrawal #Covid19 #BankSafe #StaySafe pic.twitter.com/t4AXY4Rzqh

एसेट्स, डिपॉजिट्स, ब्रांचेज, कस्टमर्स और एंप्लाइज के मामले में एसबीआई देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है. इसके अलावा यह देश का सबसे बड़ा मॉर्टेगेज लेंडर है. एसबीआई के देश भर में 22 हजार से अधिक ब्रांचेज हैं. इसके अलावा इसके देश भर में 58 हजार के करीब एटीएम/सीडीएम नेटवर्क है और बीसी आउटलेट्स 71 हजार से अधिक है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो फेसबुक और ट्विटर पर एसबीआई के दुनिया भर के बैंकों में सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं.

