Russia-Ukraine Crisis: डिमांड में गोल्ड, Titan, Muthoot, Kalyan jewellers जैसे बुलियन स्टॉक में कमाई का मौका

जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की आशंका में एक बार फिर गोल्ड की डिमांड बढ़ी है. इंटरनेशनल मार्केट में सोना 1910 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. वहीं MCX पर यह 50480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

रूस-यूक्रेन के बीच संकट गहराने के बीच सेफ हैवन माने जाने वाले जैसे एसेट क्लास की डिमांड बढ़ रही है. (reuters)

Bullion Stocks to Invest: रूस-यूक्रेन के बीच संकट गहराने के बीच सेफ हैवन माने जाने वाले गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट क्लास की डिमांड बढ़ रही है. निवेशकों में जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की आशंका में एक बार फिर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है. इंटरनेशनल मार्केट में सोना 1910 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. वहीं MCX पर यह करीब 1 फीसदी बढ़त के साथ 50480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. एक्सपर्ट का कहना है कि नियर टर्म में गोल्ड का आउटलुक मजबूत है. अगले 1 से 2 महीने में इसमें तेजी जारी रहेगी. जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते शेयर बाजारों में बिकवाली है और सेफ एसेट्य माने जाने वाले विकल्पों पर निवेशकों का ध्यान जा रहा है. गोल्ड में कैसी दिख रही है मूवमेंट IIFL सिक्योरिटीज के VP-रिसर्च अनुज गुप्ता का कहना है कि टेक्निकली सोना जल्द ही इंटरनेशनल मार्केट में 1925 डॉलर और 1950 डॉलर प्रति औंस का लेवल टच कर सकता है. अगर यह 1950 डॉलर का लेवल ब्रेक करता है तो आगे 1980-2000 डॉलर प्रति औंस का लेवल भी दिखा सकता है. वहीं डोमेस्टिक मार्केट में सोना अगर 50700 के लेवल के पार सस्टेन कर जाता है तो यह 51500 से 52300 रुपये और इसके बाद 53000 रुपये प्रति 10 ग्राम का भाव दिखा सकता है. उनका कहना है कि निवेश की बात करें तो सेाने के अलावा निवेशकों को बुलियन स्टॉक पर भी नजर रखनी चाहिए. गोल्ड को सपोर्ट के पीछे वजह उनका कहना है कि सोने में जो तेजी उठी है, नियर टर्म में जारी रहने वाली है. रूस और यूक्रेन संकट की वजह से दुनियाभर के शेयर बाजारों पर दबाव देखने को मिल रहा है. क्रूड की कीमतें कई साल के हाई पर हैं. वहीं, महंगाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंका और बॉन्ड यील्ड में तेजी जैसे फैक्टर भी बाजार में मौजूद हैं, इस वजह से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा. बीते हफ्ते सोने में 2 फीसदी से ज्यादा तेजी आई थी और यह 50112 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल तक पहुंचा था. जबकि इंटरनेशनल मार्केट में यह 2.07 फीसदी बढ़कर 1897 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया था. इन शेयरों में बनाएं स्ट्रैटेजी Titan सलाह: Buy

SL: 2330 रुपये

टारगेट: 2600 रुपये

अवधि: 3 से 5 महीने MUTHOOT FINANCE सलाह: Buy

SL: 1230 रुपये

टारगेट: 1500 रुपये

अवधि: 3 से 5 महीने Rajesh export सलाह: Buy

SL: 754 रुपये

टारगेट: 820 रुपये

अवधि: 3 से 5 महीने Vaibhav global सलाह: Buy

SL: 346 रुपये

टारगेट: 460 रुपये

अवधि: 3 से 5 महीने Kalyan jewellers सलाह: Buy

SL: 34 रुपये

टारगेट: 90 रुपये

अवधि: 3 से 5 महीने सलाह: अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज ब्रोकरेज ने भी दी सलाह MANAPPURAM FINANCE में ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने भी खरीदारी की सलाह दी है और 170 रुपये का टारगेट दिया है. वहीं MUTHOOT FINANCE में ब्रोकरेज हाउस ने 1800 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

