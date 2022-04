Stocks In Focus Today: Titan-IDFC समेत इन स्टॉक्स पर रहेगा फोकस, इंट्रा-डे में इन शेयरों पर खेल सकते हैं दांव

Stocks In Focus Today: आज कारोबार के दौरान टाइटन, आईडीएफसी और एचडीएफसी बैंक समेत इन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा.

आज निफ्टी पर इंट्रा-डे में 17700-18000 की रेंज में कारोबार हो सकता है. (Image- Pixabay)

Stocks In Focus Today: वैश्विक कमजोर संकेतों के बीच आज घरेलू मार्केट में कारोबार की शुरुआत होगी. एक कारोबारी दिन पहले घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए थे. शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च हेड) डॉ रवि सिंह के मुताबिक आज निफ्टी 17723 के लेवल पर खुला है और इंट्रा-डे में 17700-18000 की रेंज में कारोबार हो सकता है. निफ्टी को आज 17880 और फिर 17950 पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है. इसे 17750-17000 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा. आज कारोबार के दौरान डीसीबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाइटन, आईडीएफसी, जी एंटरटेनमेंट, एचडीएफसी बैंक, स्टर्लिंग अँड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और डेक्कन बीयरिंग्स पर फोकस रहेगा. वहीं रिलायंस सिक्योरिटीज के मार्केट एनालिस्ट्स आज इंट्रा-डे में बजाज ऑॉटो, ग्रेन्यूल्स इंडिया और माइंड-ट्री पर दांव लगा रहे हैं. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपटेड्स के लिए जुड़ें इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस

DCB Bank: केंद्रीय बैंक आरबीआई ने दो साल के लिए मुरली एम नटराजन को दोबारा एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दे दिया है.

Bank of Baroda: बैंक ने इंडिया एसएमई एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (ISARC) में 14 फीसदी की पूरी बिक्री के लिए सेल पर्चेज एग्रीमेंट एग्जेक्यूट किया है.

Titan: राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इस कंपनी का ज्वैलरी कारोबार मार्च 2022 तिमाही में सालाना आधार पर 4 फीसदी गिर गया. पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 16 नए स्टोर खोले. वहीं घडियों व वियरेबल्स कारोबार सालाना आधार पर 12 फीसदी बढ़ गया और कंरनी ने इसके 34 नए स्टोर खोले. आईकेयर सेग्मेंट में कंपनी ने मार्च 2022 तिमाही में 51 नए स्टोर खोले और इस अवधि में कंपनी का कारोबार 5 फीसदी बढ़ा.

IDFC: बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स, जीआईसी और क्रिसकैपिटल के कंसोर्टियम और आईडीएफसी के बीच आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी के आईडीएफसी से 4500 करोड़ रुपये में अधिग्रहण के लिए एक डेफिनिटिव एग्रीमेंट हुआ है. इसके अलावा बोर्ड ने 1 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड को भी मंजूरी दी है.

ZEEL: इंवेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड्स जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) में अपनी 7.8 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी लेकिन इसके बाद भी इंवेस्को की जी में 11 फीसदी हिस्सेदारी बनी रहेगी.

HDFC Bank: बैंक का बोर्ड 16 अप्रैल को बॉन्ड्स के जरिए 50 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना पर विचार करेगा.

इन कंपनियों के आज आएंगे नतीजे: आज बीएसई पर लिस्टेड स्टर्लिंग अँड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और डेक्कन बीयरिंग्स के नतीजे आएंगे. इंट्रा-ड में इन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह

रिलायंस सिक्योरिटीज के एनालिस्ट्स के मुताबिक आज इंट्रा-डे में बजाज ऑॉटो, ग्रेन्यूल्स इंडिया और माइंड-ट्री पर फोकस रहेगा. BAJAJ-AUTO: इसमें आज 3830-3860 रुपये की प्राइस रेंज में 3900 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 3750 रुपये के टारगेट प्राइस पर पैसे लगा सकते हैं.

GRANULES: 313- 316 रुपये की प्राइस रेंज में 326 रुपये के टारगेट प्राइस पर दांव खेल सकते हैं लेकिन 310 रुपये के भाव स्टॉप लॉस लगा लें.

MINDTREE: इस स्टॉक में 4360- 4400 रुपये की प्राइस रेंज में 4450 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 422 रुपये के टारगेट प्राइस पर दांव खेल सकते हैं. आज ये सेक्टर रहेंगे मजबूत और ये कमजोर शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सिंह के मुताबिक आज पीएसयू बैंक, एनर्जी, मिड कैप, मेटल, इंफ्रा और स्माल कैप में मजबूती दिख सकती है तो बैंक, एफएमसीजी, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मीडिया, ऑटो और रियल्टी में कमजोरी रह सकती है.

