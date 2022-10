Bullion Stocks 2022: Titan से ज्‍यादा कमाई कराने वाला गोल्‍ड स्‍टॉक, Kalyan Jewellers ने 49% बढ़ाई दौलत, कहां करें निवेश?

Titan vs Kalyan Jewellers: बुलियन स्‍टॉक की बात आती है तो Titan का नाम पहले आता है. लेकिन इस साल यानी 2022 की बात करें तो दूसरे बुलियन स्‍टॉक Kalyan Jewellers ने निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिया है. इस गोल्‍ड स्‍टॉक ने इस साल निवेशकों को करीब 50 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि Titan का रिटर्न इस साल अबतक महज 5 फीसदी रहा है. हालांकि दएोनों ही शेयरों का आउटलुक मजबूत नजर आ रहा है और एक्‍सपर्ट नया टारगेट दे रहे हैं. लेकिन अगर आप गोल्‍ड स्‍टॉक में ज्‍यादा रिटर्न की तलाश में हैं तो कहां पैसे लगाना चाहिए. Kalyan Jewellers: रेटिंग Buy ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ब्रोकिंग ने Kalyan Jewellers पर Buy रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 121 रुपये दिया है. करंट प्राइस 100 रुपये के लिहाज से इसमें 21 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. वहीं ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी ने शेयर पर 125 रुपये का टारगेट दिया है, यानी 25 फीसदी ग्रोथ संभव है.

ब्रोकरेज का कहना है कि नॉन साउथ मार्केट में नए स्‍टोर करने की स्‍ट्रैटेजी से फायदा होगा. कंपनी मिडिल ईस्‍ट रीजन में एक्‍सापेंयान कर रही है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्‍त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में डिमांड बढ़ेगी. नवरात्रि के बाद धनतेरस, दिवाली और उसके बाद वेडिंग सीजन के चलते अच्‍छी डिमांड आएगी. Buy or Sell TCS: इस साल 19% टूट चुका है टाटा ग्रुप आईटी स्‍टॉक‍, पोर्टफोलियो में रखें या दूर रहें Also Read Stocks in News: TCS, Axis Bank, Infosys, Adani Green जैसे शेयरों में रहेगी हलचल, आज दिला सकते हैं मुनाफा Buy or Sell TCS: इस साल 19% टूट चुका है टाटा ग्रुप आईटी स्‍टॉक‍, पोर्टफोलियो में रखें या दूर रहें Amazon vs Future Retail: दिवालिया घोषित होगी बिग बाजार चलाने वाली कंपनी, NCLT ने शुरू की प्रक्रिया Electronics Mart India IPO: फाइनल होने वाला है शेयरों का अलॉटमेंट, 17 अक्टूबर को लिस्टिंग, ऐसे चेक करें एप्लीकेशन स्टेटस Titan Company: रेटिंग Buy बोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Titan Company के शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट 2970 रुपये रखा है. करंट प्राइस 2650 रुपये के लिहाज से इसमें 12 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अर्निंग ग्रोथ आउटलुक मजबूत है. कंपनी के ज्‍वैलरी डिविजन की ग्रोथ अच्‍छी है. अन्‍य सभी सेग्‍मेंट के बिजनेस में भी मजबूती आई है. Titan ने सितंबर तिमाही में 105 नए स्‍टोर अपने नेटवर्क में जोड़े हैं. कंज्‍यूमर सेंटीमेंट इस फेस्टिव सीजन बेहतर दिख रहा है, जिससे नए स्‍टोर खोलने का फायदा मिलेगा. वैसे Titan के शेयरों ने लंबी अवधि में मल्‍टीबैगर रिटर्न दिया है. बीते 10 साल की बात करें तो शेयर में करीब 10 गुना तेजी आई है. शेयर ने करीब 1000 फीसदी रिटर्न दिया है. 10 साल पहले 10 अक्‍टूबर 2012 को शेयर का भाव 260 रुपये था, जो आज यानी 11 अक्‍टूबर को 2650 के करीब पहुंच गया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

