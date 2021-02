नतीजों के बाद Titan में बिकवाली, राकेश झुनझुनवाला के पसंदीदा शेयर में लगाएं पैसे या रहें दूर?

Titan Company Stocks Drops: दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद टाइटन कंपनी के शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज शेयर का भाव करीब 3 फीसदी कमजोर होकर 1515 रुपये पर आ गया, जबकि नतीजों के पहले बुधवार को यह 1563 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. असल में टाइटन कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 11 फीसदी घट गया है. हालांकि रेवेन्यू में 17 फीसदी की ग्रोथ रही है. कंपनी ज्वैलरी कारोबार में जोरदार मजबूती देखने को मिली, लेकिन घड़ी और आई वेयर में हल्की कमजोरी. फिलहाल नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट शेयर में निवेया को लेकर अपनी राय दे रहे हैं. जानते हैं कि आपको दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के इस पसंदीदा शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं.

टाइटन कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 17 फीसदी बढ़ गया है और दिसंबर तिमाही में यह 7287 करोड़ रुपये के आस पास रहा. EBITDA सालाना आधार पर 16.7 फीसदी बढ़कर 858 करोड़ रुपये रहा है. PBT भी सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 740 करोड़ रुपये रहा. हालांकि मुनाफा सालाना आधार पर करीब 11 फीसदी घटकर 419 करोड़ रुपये रहा है. तीसरी तिमाही में कंपनी का एबिटडा मार्जिन 11.8 फीसदी पर रहा है जो कि पिछले साल की तीसरी तिमाही में 11.9 फीसदी पर रहा है.

तीसरी तिमाही में कंपनी के ज्वैलरी कारोबार में शानदार ग्रोथ रही है. कंपनी की ज्वैलरी सेल्स पिछले साल की तीसरी तिमाही की 5409 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 6589 करोड़ रुपये रही है. इस दौरान ज्वैलरी कारोबार की एबिट 701 करोड़ रुपये से बढ़कर 752 करोड़ रुपये रहा.

दिसंबर तिमाही में घड़ियों की बिक्री पिछले साल के तीसरी तिमाही के 625 करोड़ रुपये से घटकर 550 करोड़ रुपये पर रही है. इस सेगमेंट की एबिट पिछले साल के 52 करोड़ रुपये से बढ़कर 57 करोड़ रुपये रही है. आईवेयर की बिक्री में कमी आई है और यह 133 करोड़ से घटकर 124 करोड़ रहा. आईवेयर कारोबार का एबिट 22 करोड़ रुपये रहा है, एक साल पहले की समान तिमाही में आईवेयर कारोबार में 7 करोड़ रुपये का एबिट लॉस देखने को मिला था.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टाइटन कंपनी में निवेश की सलाह देते हुए लक्ष्य को 1800 रुपये तय किया है. कल के बंद भाव 1563 रुपये से तुलना करें तो इसमें 15 फीसदी की रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी कोविड 19 के प्रभाव से उबर चुकी है और बिजनेस अब पटरी पर है. ज्वैलरी कारोबार में मजबूती आई है. मिडटर्म में कंपनी का ग्रोथ आउटलुक बेहतर है. स्टोर एक्सपेंशन जारी है तो पॉजिटिव संकेत है. मैनेजमेंट की कमेंट्री भरोसा बढ़ाती है.

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर में होल्ड की सलाह देते हुए 1601 रुपये का लक्ष्य दिया है. ब्रोकरेज के अनुसार शेयर में अगर गिरावट आए तो खरीददारी करनी चाहिए. ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की बैलेंसशीट बेहतर है, हर सेग्मेंट में आगे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है. कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ और फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल की वजह से आगे ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है. व​हीं, ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल ने शेयर में खरीद की सलाह देते हुए 1798 रुपये का लक्ष्य दिया है.

क्रेडिट सूइस ने टाइटन कंपनी में न्यूट्रल रेटिंग दी है और लक्ष्य को 1650 रुपये तय किया है. जबकि ब्रोकरेज हाउस CLSA ने टाइटन कंपनी में बिकवाली की रेटिंग दी है और लक्ष्य को 1370 रुपये तय किया है.

(नोट: हमने यहां सलाह कंपनी के तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार में जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.