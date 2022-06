Titan Company में 3 महीने में 28% गिरावट, राकेश झुनझुनवाला के डूब गए 3550 करोड़, आपके पास है ये शेयर?

Titan Stock Price: लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी Titan Company के शेयरों में आज यानी 17 जून को भारी गिरावट देखने को मिल रही है. आज Titan का शेयर में 7 फीसदी तक की गिरावट आई है और यह 1911 के लेवल तक कमजोर हुआ. जबकि गुरूवार को यह 2061 रुपये पर बंद हुआ. शेयर में गिरावट लगातार बनी हुई है और यह 3 महीने में 28 फीसदी और रिकॉर्ड हाई से करीब 31 फीसदी कमजोर हुआ है. शेयर में गिरावट के साथ ही इन 3 महीनों में राकेश झुनझुनवाला के भी करोड़ों रुपये डूब गए हैं. बता दें कि Titan में वैल्यू के लिहाज से राकेश झुनझुनवाला का सबसे बड़ा निवेश है. इस IPO ने 1 साल में पैसे किए डबल, चूक गए तो ना लें टेंशन, शेयर में अभी भी 35% रिटर्न पाने का मौका 3 महीने में झुनझुनवाला के 3500 करोड़ साफ बीते 3 महीने की बात करें तो 17 मार्च 2022 से 17 जून 2022 के बीच शेयर में करीब 28 फीसदी गिरावट रही है. इस दौरान शेयर 2703 रुपये से कमजोर होकर 1911 रुपये पर आ गया. राकेश झुनझुनवाला के पास कंपनी में 5.1 फीसदी हिस्सेदारी है और उनके पोेर्टफोलियो में कंपनी के कुल 44,850,970 शेयर हैं. इस लिहाज से 3 महीनों में उनके करीब 3550 करोउ़ रुपये डूब गए. 3 महीने पहले शेयर का भाव 2703 रुपये था. झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में तब 44,850,970 शेयर के लिहाज से इनकी वैल्यू 12123.20 करोड़ रुपये थी. जबकि आज शेयर 1911 रुपये पर आ गया और इनकी वैल्यू उनके पोर्टफोलियो में घटकर 8571.02 करोड़ रह गई. एक दिन की बात करें तो सिर्फ आज शेयरों की वैल्यू में 575 करोड़ की कमी आई है. शेयर ने झुनझुनवाला को अमीर भी बनाया वैसे Titan Company का शेयर राकेश झुनझुनवाला के लकी भी साबित हुआ है. साल 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में पहली बार निवेश किया था, तब शेयर का भाव 3 रुपये था, जो अब करीब 19 साल बाद बढ़कर 2061 रुपये (16 जून 2022 को बंद भाव) है. यानी तबसे अबतक निवेशकों का पैसा 687 गुना बढ़ चुका है. यानी इस दौरान शेयर ने 68600 फीसदी रिटर्न दिया है. हालांकि बीते 3 महीनों में झुनझुनवाला को इसमें 3550 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है. शेयर को लेकर ब्रोकरेज की राय बीते दिनों अलग अलग ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है, जिसमें वे शेयर को पॉजिटिव दिख रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए टारगेट 2900 रुपये का दिया है. यानी शेयर में नए हाई की उम्मीद ब्रोकरेज हाउस को है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान का भी शेयर पर 2900 रुपये का टारगेट है और निवेश की सलाह है. ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ब्रोकिंग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में शेयर के लिए 2817 रुपये का टारगेट रखते हुए निवेश की सलाह दी है. जबकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट 2725 रुपये है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

