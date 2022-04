Q4 Preview: Titan, Britannia, Marico, PAG जैसे कंज्यूमर शेयरों पर रखें नजर, तिमाही नतीजों के बाद दे सकते हैं हाई रिटर्न

कोरोना वायरस महामारी में लॉकडाउन के चलते कंज्यूमर सेक्टर भी जमकर प्रभावित हुआ था. लेकिन इकोनॉमी पूरी तरह से खुलने के बाद अब डिमांड बढ़ रही है.

Q4FY22 के लिए अर्निंग सीजन जारी है. अबतक आए नतीजे मिले जुले रहे हैं. (image: pixabay)

Consumer Durables Sector Outlook: Q4FY22 के लिए अर्निंग सीजन जारी है. अबतक आए नतीजे मिले जुले रहे हैं. हालांकि कोविड 19 की चुनौतियों से उबरने के संकेत मिल रहे हैं. कोरोना वायरस महामारी में लॉकडाउन के चलते कंज्यूमर सेक्टर भी जमकर प्रभावित हुआ था. लेकिन इकोनॉमी पूरी तरह से खुलने के बाद अब डिमांड बढ़ रही है. जनवरी से मार्च 2022 की तिमाही के लिए ब्रोकरेज हाउस सेक्टर पर अपनी राय दे रहे हैं. ब्रोकोज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि कंपनियों के नतीजों पर अभी मार्जिन का दबाव दिख सकता है, जिससे ओवरआल कमाई पर असर पड़ेगा. लागत बढ़ना भी इसकी एक वजह है. हालांकि कुछ कंपनियों में ​अच्छी रिकवरी देखी जा सकती है. फिलहाल नतीजों के बाद कुछ शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. कैसे रह सकते हैं कंपनियों के नतीजे ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की बात करें तो स्टैपल्स के Q4FY22 नतीजों में मंदी का असर दिख सकता है. स्टैपल्स सेक्टर में वे कंपनियां आती है जो यानी फूड, बेवरेजेज और टोबैको मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में हैं. वहीं नॉन ड्यूरेबल हाउसहोल्ड या पर्सनल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हैं. ब्रोकरेज के अनुसार मार्जिन के दबाव से सभी स्टेपल/पेंट कंपनियों की कमाई कम रहनी चाहिए. हालांकि सिगरेट के प्रदर्शन में सुधार और मजबूत इनकम आउटलुक के साथ ITC अपने पियर्स की तुलना में बेहतर स्थिति में दिख रहा है. एल्कोबेव की डिमांड का ट्रेंड स्टेबल बना हुआ है, लेकिन लागत के बढ़ते दबाव से मार्जिन में गिरावट आ सकती है. मार्जिन पर दबाव से PAT पर असर स्टैपल्स सेक्टर में वॉल्यूम स्लोडाउन और मार्जिन का दबाव जारी रहेगा. पेंट कंपनियों की बात करें तो कीमत बढ़ने से आगे ग्रोथ मजबूत रहने की उम्मीद है, लेकिन मार्जिन घटने से कंपनियों के PAT पर असर पड़ेगा. Alcovev में वॉल्यूम स्टैपल्स के तुलना में बेहतर रहेगा, हालांकि मार्जिन का दबाव बढ़ रहा है. रिटेल कंपनियों का प्रदर्शन मिला जुला रह सकता है. टॉप लार्जकैप और मिडकैप स्टॉक ब्रोकरेज ने एल्कोबेव और रिटेल/QSR पर ओवरवेट का रुख रखा है. ब्रोकरेज के अनुसार पेज इंडस्ट्रीज यानी PAG आउटपरफॉर्म कर सकता है. पसंदीदा लार्जकैप शेयरों में Page Industries, United Breweries, United Spirits, Titan Company, Britannia, और Marico शामिल हें. जबकि मिडकैप और स्मालकैप में VBL, TCNS, Westlife Development, Devyani Internationa और ABFRL शामिल हैं. BUY रेटिंग वाले शेयरों पर टारगेट Britannia: 3730 रुपये

Emami: 590 रुपये

ITC: 304 रुपये

Marico: 600 रुपये

Radico Khaitan: 1050 रुपये

United Breweries: 1810 रुपये

United Spirits: 1010 रुपये

Varun Beverages: 1150 रुपये

ABFRL: 400 रुपये

Page Industries: 48,200 रुपये

Titan Company: 2900 रुपये

Westlife Development: 700 रुपये

TCNS Clothing: 1070 रुपये

Devyani International: 210 रुपये

