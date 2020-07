रैली को तैयार हैं मिडकैप, इन शेयरों में मिल सकता है 34% तक रिटर्न

मिडकैप शेयरों में एक बार फिर तेजी दिखने लगी है. पिछले 1 महीने की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले बीएसई मिडकैप इंडेक्स में ज्यादा तेजी रही है. रिटेल निवेशकों का भरोसा बढ़ने से पिछले 1 महीने में इंडेक्स ने करीब 8 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि सेंसेक्स ने 7 फीसदी और निफ्टी ने 6.5 फीसदी रिटर्न दिया है. इस दौरान अलग अलग मिडकैप शेयरों में 56 फीसदी तक रिटर्न मिला है. एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस भी मान रहे हें कि आने वाले दिनों में मार्केट की रैली में मिडकैप का अच्छा योगदान होगा. करंट में कई अच्छे मिडकैप सस्ते वैल्यूएशन पर हैं. ऐसे में आगे की तेजी का फायदा इनमें निवेया कर उठाया जा सकता है.

1 महीने में मिडकैप शेयरों ने आउटपरफॉर्म किया है. इस दौरान हींदुसतान एयरोनॉटिक्स में 55.61%, भेल में 53.06%, हुडको में 48.18%, RBL बैंक में 48.12%, चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में 46.47%, अडानी ट्रांसमिशन में 39.71%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 38.12%, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में 32.16% फीसदी, IDBI बैंक में 31.38 फीसदी, AU स्माल फाइनेंस बैंक में 29.47% की तेजी रही है.

चौथी तिमाही में सालाना आधार पर करीब 25 फीसदी बढ़कर 166.59 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि नेट सेल्स में 5 फीसदी गिरावट रही और यह 686.55 करोड़ रहा है. PBT 9.7 फीसदी बढ़कर 224.72 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने अपने खर्च पर अंकुश लगाया है, जिससे मुनाफा बढ़ाने में सफलता मिली है. टैक्य एक्सपेंस भी कम रहा है. कंपनी की बैलेंसशीट मजबूत है और कर्ज ना के बराबर है. आने वाले दिनों में कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने शेयर में 1380 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 1029 रुपये के लिहाज से इसमें 34 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

कोरोमंडल इंटरनेशनल फर्टिलाइजर बिजनेस में है. इसके अलावा कंपनी पेस्टिसाइड और स्पेशिएलिटी न्यूट्रिएंट्स बनाती है. कंपनी रूरल रिटेल बिजनेस में भी है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंपनी का मार्केट शेयर मजबूत है. अच्छी बारिश से खेती में फर्टिलाइजर की डिमांड में तेजी आएगी, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने शेयर के लिए 910 रुपए लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 754 रुपये के लिहाज से शेयर में 21 फीसदी रिटर्न मिल सगकता है.

फिलिप कॉर्बन का चौथी तिमाही में प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहा है. मार्च तिमाही में EBITDA 99 करोड़ और EBITDA मार्जिन 14.2 फीसदी रहा है. मार्च तिमाही में PAT सालाना आधार पर फ्लैट 72 करोड़ रुपये रहा है. निगेटिव टैक्स रेट से कंपनी के मुनाफे को सपोर्ट मिला है. कंपनी को अपना कर्ज कम करने में मदद मिली है और यह FY20 में घटकर 719 करोड़ रह गया. FY19 में यह 796 करोड़ रुपये था. नेट वर्किंग कैपिटल बेहतर स्थिति में है. कैपिटल एफिसिएंट बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी को आगे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने शेयर में 135 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 112 रुपये के लिहाज से इसमें 21 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने मदरसन सूमी में 115 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 98 रुपये के लिहाज से इसमें 18 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी ने आर्गनिक और इनआर्गनिक दोनों रूट से भविष्य में मजबूत ग्रोथ हासिल करने का लक्ष्य रखा है. 2025 में कंपनी का रेवेन्यू टारगेट 3300 करोड़ डॉलर से 3500 करोड़ डॉलर का है.

