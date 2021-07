Jhunjhunwala Portfolio: झुनझुनवाला का यह फेवरिट शेयर एक साल में तिगुना बढ़ा, अभी और 34 फीसदी बढ़ने की उम्मीद, जानें क्या है वजह

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पसंदीदा शेयर टाटा मोटर्स की कीमतें अपने मौजूदा स्तर से अभी और 34 फीसदी बढ़ सकती हैं. ये मानना है ब्रोकरेज फर्म जैफरीज़ का. टाटा मोटर्स के शेयरों की कीमत पिछले एक साल में तिगुनी बढ़ी है. एक साल पहले टाटा मोटर्स के शेयरों की कीमत 98.20 रुपये थी लेकिन अब यह 360.65 रुपये पर पहुंच गई है. राकेश झुनझुनवाला के पास टाटा मोटर्स के 4.27 करोड़ शेयर हैं. इस तरह उनकी कंपनी में 1.29 फीसदी हिस्सेदारी है.

ब्रोकरेज फर्म जैफरीज का कहना है कि टाटा मोटर्स के शेयरों की कीमतों में इसके मौजूदा स्तर से अभी और 34 फीसदी की रैली देखने को मिल सकती है. कंपनी की नई स्ट्रेटजी और साइक्लिक रिकवरी के वजह से इसके शेयरों में यह मजबूती दिख सकती है. जैफरीज ने इसका टारगेट प्राइस 455 रुपये रखा है और ‘Buy’ की रेटिंग दी है. इसका मानना है कि वित्त वर्ष 2024 तक कंपनी की कमाई में 90 फीसदी का इजाफा दिख सकता है. इसका EPS इसकी पिछली ऊंचाई के नजदीक पहुंच जाएगा. कर्ज भी लगभग खत्म हो जाएगा.

जैफरीज का कहना है कि टाटा मोटर्स के सभी सेगमेंट में साइक्लिक डिमांड, बढ़ती कमाई और जगुआर लैंड रोवर का कैश फ्लो कंपनी के शेयरों को मजबूती देगा. इसके अलावा अगले एक डेढ़-साल में रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट मॉडल की लॉन्चिंग और भारत में पैसेंजर व्हेकिल की डिमांड बढ़ने से भी टाटा मोटर्स के शेयरों में इजाफा होगा. जैफरीज ने कहा है कि जेएलआर फाइनेंशियल रूप से और मजबूत होगी क्योंकि अब फोकस वॉल्यूम की जगह प्रॉफिट है. ब्रोकरेज फर्म की टिप्पणी में कहा गया है कि भारत में ट्रक का मार्केट भी साइक्लिक रिकवरी के नजदीक है. टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर में जो गिरावट आई थी, उससे भी अब रिकवरी हो रही है .

गुरुवार (1 जुलाई 2021) को टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के सेल्स आंकड़ों का ऐलान किया. इसके मुताबिक कंपनी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 1.14 गाड़ियों की बिक्री की है. जबकि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सिर्फ 24,978 गाड़ियां बिकी थीं. टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हेकिल डिवीजन ने जून में 24,110 यूनिट्स की बिक्री की थी. यह जून 2020 की तुलना में 111 फीसदी ज्यादा है. जून 2020 में सिर्फ 11,419 यूनिट्स की बिक्री हुई थी.

(स्टोरी में दी गई सलाह संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म की है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इस निवेश सलाह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश से पहले अपने सलाहकार की राय जरूर लें.)

