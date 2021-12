New Classification : Paytm, जोमैटो और Nykaa को मिल सकता है लार्ज कैप का दर्जा; AMFI की लिस्ट जल्द होगी जारी

अगले महीने AMFI मार्केट कैप की समीक्षा करेगा. इस हिसाब से कई कंपनियों के शेयरों की कैटेगरी बदल सकती है.

AMFI की नई सूची में कुछ कंपनियों के शेयर लार्ज कैप कैटेगरी में जा

टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट और केमिकल सेक्टर की कुछ कंपनियों के शेयरों को मिडकैप से लार्ज कैप कैटेगरी में जगह मिल सकती है. अगले महीने AMFI मार्केट कैप की समीक्षा करेगा. इस हिसाब से कई कंपनियों के शेयरों की कैटेगरी बदल सकती है.एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया को सेबी के निर्देश के मुताबिक हर छह महीने में कंपनियों के वर्गीकरण की समीक्षा करनी पड़ती है. उम्मीद है इसके मुताबिक जनवरी 2022 में AMFI कंपनियों का नया वर्गीकरण करेगा. इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की रिवाइज्ड लिस्ट होगी. इन कंपनियों को मिल सकती है लार्ज कैप कैटेगरी में जगह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक माइंडड्री ( Mindtree) एसआरएफ (SRF), आईआरसीटीसी (IRCTC), टाटा पावर्स, Mphasis, Godrej Properties, Macrotech Developers, Bharat Electoronics और जेएसडब्ल्यू को लार्ज कैप कैटेगरी में जगह मिल सकती है. जोमैटो (Zomato), नायका (Nykaa), वन97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम) और PB फिनटेक (पॉलिसीबाजार) के लॉर्जकैप शेयरों की लिस्ट में शामिल होने की अधिक संभावना है. ये शेयर स्मॉल कैप से मिड कैप कैटेगरी में जा सकते हैं आईसीआईसीआई ने कुछ स्मॉलकैप शेयरों के अपग्रेड होकर मिडकैप शेयर बनने की उम्मीद जताई है. इनमें गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स (Gujarat Fluorochemicals), हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी (Happiest Minds Technology), सेंट्रल बैंक (Central Bank), इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (Indian Energy Exchange), नाल्को (Nalco), ट्राइडेंट इंडस्ट्रियल (Nalco), ग्रिंडवेल नॉर्टन (Grindwell Norton) आदि शेयर शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.