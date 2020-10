मार्केट में तेजी लेकिन इन शेयरों से दूर रहें निवेशक, नहीं तो डूब सकते हैं पैसे

Stock Market Strategy: शेयर बाजार में मार्च के लो के बाद से शानदार तेजी आई है. 24 मार्च के बाद से सेंसेक्स करीब 59 फीसदी रिटर्न दे चुका है. बाजार प्री कोविड लेवल के आस पास पहुंच रहा है. फिलहाल चढ़ते बाजार में कई शेयरों में जहां निवेश के मौके बने हैं. वहीं कई शेयर ऐसे हैं, जिनसे एक्सपर्ट दूर रहने की सलाह दे रहे हैं. या तो इन शेयरों का वैल्युएशन ज्यादा है, या फंडामेंटल अभी मजबूत नहीं हैं. हमने भी यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर कुछ शेयर चुने हैं, जिनमें निवेश करने पर आपका पैसा डूब सकता है.

आईटी कंपनी विप्रो ने मंगलवार को अपने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए. वहीं कंपनी बोर्ड ने 9500 करोड़ के शेयर बॉयबैक को भी मंजूरी दी. अनुमान से बेहतर नतीजों के बाद भी एक्सपट्र अभी फिलहाल शेयर से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं. ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी ने आगे के लिए लिए कोई फ्रेश बिजनेस बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बताई है. ऐसे में कंपनी की ग्रोथ ​लार्जर पियर्स कंपनियों की तुलना में पीछे रह सकती है. ब्रोकरेज हाउस दोलक कैपिटल मार्केट ने शेयर में बिकवाली की सलाह देते हुए 320 रुपये लक्ष्य रखा है. गोल्डमैन सैक्स ने भी शेयर में बिकवाली की सलाह देते हुए 277 रुपये का लक्ष्य रखा है.

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL) में ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने बिकवाली की सलाह दी है. इसके लिए ब्रोकरेज ने 22 रुपये का लक्ष्य रखा है, जबकि करंट प्राइस 28 रुपये है. आपरेटिंग कास्ट ज्यादा होने से कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर असर पड़ा है. पहली तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में 26 फीसदी गिरावट देखने को मिली थी. कंपनी की जो प्राप्तियां पेंडिंग थीं, उनमें भी अभी कोई खास सुधार नहीं देखने को मिल रहा है. 36000 करोड़ की कुल देनदारी है. आर्डर इनफ्लो भी सालाना आधार पर पहली तिमाही में 62 फीसदी कमजोर हुआ है. हालांकि इन सबमें आगे सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा.

फार्मा स्टॉक सिप्ला में ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर घटाने की सलाह दी है. इसके लिए ब्रोकरेज ने 657 रुपये का लक्ष्य रखा है, जबकि करंट मार्केट प्राइस 782 रुपये है. ब्रोकरेज हाउस के अनुसार कंपनी को अपने यूएस बिजनेस में ग्रोथ के लिए पिछले 12 महीनों से स्ट्रगल करना पड़ रहा है. कंपनी को एक और बड़ा सेट बैक लगा है. कंपनी को अपने स्पेशिएलिटी प्रोडक्ट IV ट्रैमाडोल पर CRL (कॉम्प्लीट रिस्पांस लेटर) इश्यू हुआ है. इस वजह से इसके अप्रूवल में अभी 6 महीने तक का वक्त लग सकता है. सिप्ला में मार्च के लो के बाद से 100 फीसदी से ज्यादा तेजी आई है. शेयर 356 रुपये से 781 रुपये के भाव पर पहुंच गया है.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए शेयर खरीदने या बेचने के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)

