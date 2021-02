नतीजों के बाद ये शेयर बने ब्रोकरेज हाउस की पसंद, निवेशकों को मिल सकता है 48% तक रिटर्न

Brokerage Favourite Stocks: शेयर बाजार में इन दिनों आए दिन नए रिकॉर्ड बने रहे हैं. सेंसेक्स ने 52500 का आंकड़ा भी पार कर लिया है. पिछले साल नवंबर महीने से लेकर अबतक बाजार में सुपर रैली जारी है. फिलहाल बाजार के वैल्युएशन को लेकर अब एक्सपर्ट चिंता भी जता रहे हैं. अर्थव्यवस्था में मौजूदा दबाव के बावजूद बाजार की यह रैली उनकी चिंता बढ़ा रही है. ऐसे में वे निवेशकों से सिर्फ फंडामेंटली मजबूत शेयरों में ही पैसा लगाने को कह रहे हैं. दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद ऐसे ही कुछ शेयर हैं, जिन पर ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा है. इनमें एनटीपीसी, टाइटन कंपनी, अशोक बिल्डकॉन और धनुका एग्रीटेक जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें अगले 1 साल में 48 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है.

NTPC लिमिटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन और अलाइड एक्टिविटीज बिजनेस में है. NTPC की दिसंबर तिमाही में सेल्स सालाना आधार पर 4 फीसदी बढ़कर 24500 करोड़ रुपये रही है. जबकि PAT सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 3300 करोड़ रुपये रहा है. वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में कोल PLF 62 फीसदी रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में 69 फीसदी था. लेकिन फिर भी यह इंडस्ट्री के औसत से बेहतर है. कंपनी का प्लान मौजूदा वित्त वर्ष में 5.5GW कैपेसिटी बढ़ाने का है. फिलहाल शेयर 98 रुपये के आकर्षक वैल्युएशन पर है. ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल ने शेयर में 145 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस के हिसाब से इसमें 48 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

टाइटन कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 17 फीसदी बढ़कर 7287 करोड़ रुपये के आस पास रहा. EBITDA सालाना आधार पर 16.7 फीसदी बढ़ा है. PBT में भी 10 फीसदी ग्रोथ रही है. हालांकि मुनाफा सालाना आधार पर करीब 11 फीसदी घटकर 419 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का एबिटडा मार्जिन 11.8 फीसदी पर रहा. तीसरी तिमाही में कंपनी की ज्वैलरी सेल्स पिछले साल की तीसरी तिमाही की 5409 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 6589 करोड़ रुपये रही है. हालांकि घड़ी और आईवेयर की बिक्री में कमी आई है. ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने शेयर में 1830 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 1472 रुपये के लिहाज से शेयर में 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

अशोक बिल्डकॉन इंफ्रा कंपनी है. कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है. अशोक बिल्डकॉन का दिसंबर तिमाही में प्रदर्शन म्यूटेड रहा है. कंपनी का रेवेन्यू और मार्जिन उम्मीद से कम रहा है. हालांकि इस पर लॉकडाउन के चलते प्रोजेक्ट में देरी का असर रहा है. लॉकडाउन खुलने के साथ प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है. लेबर फोर्स अब प्री कोविड लेवल पर आ रहा है. नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है, वहीं नए आर्डर भी पाइपलाइन में हैं. आगे कंपनी के बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर में 160 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 116 रुपये के लिहाज से शेयर में 38 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

धनुका एग्रीटेक भारत की लीडिंग पेस्टीसाइड और एग्रोकेमिकल कंपनी है. कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने शेयर में 910 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 753 रुपये के लिहाज से इसमें 21 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी का EBITDA/PAT में 21%/27% ग्रोथ रही है. कास्ट कंट्रोल और ग्रॉस मार्जिन बढ़ने से कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं. मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव रही है और आगे मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है.

(नोट: शेयर में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.