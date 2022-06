2022: पहले 6 महीनों में 5000 अंक टूटा सेंसेक्स, लेकिन इन शेयरों ने दिया 100% से 200% तक रिटर्न

2022 के पहले 6 महीनों में ब्रॉडर मार्केट के करीब 80 फीसदी शेयरों ने निगेटिव रिटर्न दिए हैं. सबसे ज्यादा गिरावट स्मालकैप शेयरों में रही.

साल 2022 की पहली छमाही में शेयर बाजार ने बिकवाली का दबाव देखा है. (image: pixabay)

Stock Market Performance H1CY2022: साल 2022 की पहली छमाही बीतने में बस एक दिन और बचे हैं. 1 जनवरी से 29 जून तक बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 9 फीसदी कमजोरी आई. ब्रॉडर मार्केट में करीब 80 फीसदी शेयरों ने निवेशकों का नुकसान कराया है. जियोपॉलिटिकल टेंशन, कमोडिटी और एनर्जी की कीमतों में तेजी, रेट हाइक साइकिल, ​सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें, कोरोना वायरस महामारी और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से साल के शुरू से ही बाजार पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है. हालांकि इस बीच कुछ शेयरों ने निवेशकों की जेब भी भरने का काम किया है. ऐसे कुछ शेयर हैं, जिन्होंने इस साल 100 फीसदी से 200 फीसदी रिटर्न दिए हैं. सेंसेक्स 5000 अंक कमजोर 1 जनवरी से 29 जून की बसत करें तो इस दौरान सेंसेक्स में 9 फीसदी या करीब 5050 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है. सेंसेक्स 30 के 21 शेयरों ने निगेटिव रिटर्न दिया है. वहीं इस दौरान निफ्टी में भी करीब 9 फीसदी या 1500 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है. निफ्टी 50 के 37 शेयर लाल निशान में दिख रहे हैं. ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो BSE500 में करीब 10 फीसदी या 2380 अंकों की गिरावट रही है. इंडेक्स में शामिल 500 में से 387 शेयर लाल निशान में हैं. मिडकैप और स्मालकैप भी धड़ाम साल 2022 में अबतक की बात करें तो बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 3100 अंकों या करीब 12.50 फीसदी की कमजोरी देखने को मिली है. वहीं स्मालकैप इंडेक्स में 4480 अंकों या 15 फीसदी कमजोरी आई है. मिडकैप इंडेक्स पर करीब 77 फीसदी शेयरों में निगेटिव रिटर्न मिला. वहीं स्मालकैप इंडेक्स में शामिल शेयरों में करीब 70 फीसदी ने निगेटिव रिटर्न दिए हैं. BSE IT इंडेक्स में 24 फीसदी कमजोरी रही है, जबकि मेटल इंडेक्स में 18 फीसदी गिरावट रही है. रियल्टी इंडेक्स में 19 फीसदी कमजोरी रही है, BSE IPO इंडेक्स में 28 फीसदी कमजोरी रही है. BSE टेलिकॉम इंडेक्स में 13 फीसदी कमजोरी आई है. इन शेयरों में 100% से ज्यादा रिटर्न CPCL: 218%

Adani Power: 173%

Vadilal Inds: 133%

MRPL: 117%

BLS Internat: 104% इन शेयरों में भी 67-94% रिटर्न Orient Bell: 94%

GMDC: 90%

Mirza Internatio: 86%

Marathon Nextgen: 86%

Bharat Dynamics: 79%

J Kumar Infra: 77%

Sharda Cropchem: 76%

Vishnu Chemicals: 73%

Mahindra Life: 71%

CreditAcc. Gram.: 67% सबसे ज्यादा निगेटिव रिटर्न देने वाले 10 स्टॉक Future Retail: -87%

Dhani Services:-79.%

Solara Active: -64%

Sadbhav Engg: -61%

Indbull.RealEst.: -59%

Metropolis Healt: -59%

Zomato Ltd: -58%

Dilip Buildcon: -57%

Indiabulls Hous.: -55%

Hikal: -52%

