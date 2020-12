बाजार की तेजी में खोज रहे हैं सस्ते शेयर, ये है लिस्ट; निवेश पर मिल सकता है 43% तक रिटर्न

Top Stocks For Investment: शेयर बाजार में एक बार फिर बुल हावी है. सोमवार की गिरावट के बाद बाजार ने फिर तेजी पकड़ ली है और रिकाूर्ड हाई के करीब बढ़ रहा है. मार्च के लो से जहां बाजार में 80 फीसदी के करीब तेजी आई है, वहीं इस साल की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी ने 12 फीसदी और 11.5 फीसदी रिटर्न दिया है. हालांकि एक्सपर्ट और ग्लोबल एजेंसियां आगे भी बाजार पर बुलिश हैं, लेकिन आने वाले दिनों में संभावित करेक्शन से इनकार नहीं कर रही हैं. उनका कहना है कि बाजार महंगा है लेकिन अच्छा है. फिलहाल बहुत से निवेशक भी ज्यादा वेल्युएशन को देखते हुए सतर्क हैं. ऐसे में बेहतर है कि बाजार को नया ट्रिगर मिलने तक सस्ते और मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों पर भी नजर रखा जाए.

सस्ते और मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में निवेश का फायदा है कि इनमें बाजार के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं होता है. वहीं जब बाजार में तेजी आती है तो फंडामेंटल मजबूत होने के चलते इनमें भी ग्रोथ का फायदा निवेशकों को मिलता है. अगर आप भी ऐसे कुछ शेयरों की तलाश में हें तो हमने यहां कुछ की जानकारी दी है. इनमें फिलाटेक्स इंडिया, NTPC, NRB बियरिंग्स, ओरिएंट सीमेंट और फेडरल बैंक जैसे शेयर शामिल हैं.

फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड भारत की लीडिंग पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न बनाने वाली कंपनी है. कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग में 1994 में कदम रखा था, आज भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी की मजबूत प्रेजेंस है. ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने शेयर में 55 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है, जबकि शेयर का करंट प्राइस 43 रुपये है. यानी शेयर में मौजूदा भाव से 28 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार रॉ मटेरियल की कीमतें न बढ़ने से कंपनी को फायदा हो रहा है. वहीं मार्जिन में अब सुधार है और प्री कोविड के लेवल पर आ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग भी अब नॉर्मल लेवल पर है. लीडिंग प्लेअर होने के चलते कंपनी को आगे फायदा होगा.

NTPC लिमिटेड भारत की पीएसयू कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन और अलाइड एक्टिविटीज में है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने एनटीपीसी में 140 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 98 रुपये के लिहाज से शेयर में 43 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. एनटीपीसी की अर्निंग वि​जिबिलीटी बेहतर है. FY2021E-FY2023E के दौरान PAT 19% CAGR रहने की उम्मीद है. कमर्शियलाइजेशन टारगेट हासिल करने पर कंपनी को फायदा होगा. कंपनी का आपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है. रीन्यूबल एनर्जी के बेहतर मिक्स का फायदा कंपनी को होगा. पावर सेक्शन रीलीफ पैकेज के तहत पावर जेनरेशन कंपनियों का ड्यू भी जल्द क्लीयर हो सकता है.

NRB बियरिंग्स ISO 9001 सर्टिफाइड बेस्ट बियरिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है और आज भारत में चलने वाले करीब 90 फीसदी व्हीकल्स में NRB के पार्ट लगे हैं. कंपनी निडिल रोलर बियरिंग बनाती है. दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं. प्रोडक्शन लेवल पर तेजी आई है. ​वहीं कंपनी को फेस्टिव डिमांड का भी फायदा मिला है. हायर एक्सपोर्ट और ट्रैक्टर की ज्यादा डिमांड के चलते भी कंपनी के आर्डर बढ़े हैं. कंपनी का दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 198 करोड़ के करीब रहा है जो सालाना आधार पर महज 4.6 फीसदी कम है. हालांकि EBIDTA मार्जिन 530 bps सुधरकर 15.4 फीसदी हो गया है. PAT 11 करोड़ रुपये रहा है.

ओरिएंट सीमेंट भारत की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग कंपनी है. ओरिएंट सीमेंट में ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने 100 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का मौजूदा भाव 83 रुपये के आस पास है. इस लिहाज से शेयर में 20 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

कंपनी का फोकस अभी बैलेंसशीट मजबूत करने पर है. कंपनी ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान को अभी होल्ड पर रखा है. हाई इनपुट कास्ट से कास्ट प्रेशर बढ़ा है. मैनेजमेंट का मानना है कि आगे डिमांड बेहतर होने से प्रॉफिटैबिलिटी में सुधार होगा.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के ​जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)

