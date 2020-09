Long Term Investment: छोटी कंपनियों का बड़ा कमाल, यहां निवेशकों के 10 हजार बन गए 25 लाख

Multibagger Stocks: एक्सपर्ट राय देते हैं कि लंबी अवधि के लिए अगर निवेश का नजरिया है तो स्मालकैप शेयरों के साथ जा सकते हैं. लंबी अवधि में मजूबत स्मालकैप शेयरों का रिटर्न लॉर्जकैप या मिडकैप शेयरों के मुकाबले जोरदार हो सकता है. अगर रिटर्न हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये बात सही भी साबित होती है. पिछले 10 साल के दौरान ब्रॉडर मार्केट यानी BSE-500 के टॉप गेनर्स की बात करें तो पहले 6 शेयरों में 5 स्मालकैप शेयर शामिल हैं. इस लिस्ट के टॉप 5 में अवंति फीड्स, कैपलिन प्वॉइंट, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, एल्कील एमीन्स और एस्ट्रा पॉली टेक्निक हैं. इन शेयरों ने 10 साल में 26494 फीसदी या 258 गुना तक तक रिटर्न दिया है. यानी अगर किसी ने 10 साल पहले 10 हजार निवेया किया होगा तो उसका पैसा बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गया.

अवंति फीड्स प्रॉन और फिश फीड्स बनाने वाली भारत की लीडिंग कंपनी है. इस क्षेत्र में कंपनी बड़ी एक्सपोर्टर भी है. अवंति फीड्स का जून तिमाही में मुनाफा 14.33% बढ़कर 116 करोड़ रुपये रहा है. आपरेशंस से आने वाले रेवेन्यू में 12.62% गिरावट रही और यह 955.40 करोड़ रुपये रहा है. कंसो PBT 1.20% बढ़कर 147.01 करोड़ रुपये रहा है. कुल टैक्स एक्सपेंस 31.01 करोड़ रहा.

10 साल में शेयर में रिटर्न: 26494%

10 साल में शेयर में बढ़त: 515 रुपये

10 साल पहले शेयर का भाव: 2 रुपये

करंट प्राइस: 517 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 769.90 रुपये

कैपलिन प्वॉइंट लिमिटेड फार्मा और हेल्थ सेक्टर की प्रमुख कंपनी है. यह फार्मा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा मार्केटिंग भी करती है. कंपनी इस क्षेत्र में स्पेशल प्रोडक्ट भी बनाती है.

जून तिमाही में कैपलिन प्वॉइंट का नेट प्रॉफिट करीब 9 फीसदी बढ़कर 54.55 करोड़ रुपये रहा है. नेट प्रॉफिट मार्जिन सालाना आधार पर 3.28 फीसदी कमजोर होकर 22.72 फीसदी रहा है. कंपनइ का रेवेन्यू करीब 25 फीसदी बढ़कर 240 करोड़ रुपये रहा.

10 साल में शेयर में रिटर्न: 20383%

10 साल में शेयर में बढ़त: 539 रुपये

10 साल पहले शेयर का भाव: 3 रुपये

करंट प्राइस: 541 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 686 रुपये

वेस्टलाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड भारत की Wफास्ट फूड रेस्टोरेंट होल्डिंग कंपनी है. कंपनी को जून तिमाही में 57.56 करोड़ का घाटा हुआ है. कंपनी के बिजनेस पर कोविड 19 का असर दिखा. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही 6.44 करोउ़ का लाभ हुआ था. कंपनी की सेल्स जून तिमाही में 75.38 फीसदी घटकर 93.60 करोड़ रुपये रही है. कंपनी का आपरेटिंग कास्ट 330.60 करोड़ के मुकाबले 133.98 करोड़ रहा है.

10 साल में शेयर में रिटर्न: 11247%

10 साल में शेयर में बढ़त: 372.29 रुपये

10 साल पहले शेयर का भाव: 3.5 रुपये

करंट प्राइस: 375.60 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 500 रुपये

अल्काइल एमीन्स केमिकल लिमिटेड स्पेशिएलिटी केमिकल बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है. कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है और घरेलू बाजार के अलावा विदेशी क्लाइंट की भी अच्छी खासी संख्या है. कंपनी आर्गनलिक और इनआर्गनिक केमिकल कंपाउंड बनाती है. कंपनी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई फार्मा कंपनियों को भी करती है. कंपनी का जून तिमाही में मुनाफा 49.20 करोड़ के मुकाबले 52.78 करोड़ रहा है. कुल आय 237.38 करोउ़ से बढ़कर 246.33 करोड़ रुपये रही.

10 साल में शेयर में रिटर्न: 7400%

10 साल में शेयर में बढ़त: 3330 रुपये

10 साल पहले शेयर का भाव: 45 रुपये

करंट प्राइस: 3375 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 3600 रुपये

(नोट-यह रिपोर्ट BSE पर शेयर के प्रदर्शन के आधार पर है. हम किसी शेयर में निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं. बाजार में निवेश के अपने जोखिम हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है. निवेश से पहले कृपया अपने स्तर पर या अपने एक्सपर्ट्स के जरिए किसी भी तरह की सलाह की जांच कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.