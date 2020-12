राकेश झुनझुनवाला के इन पसंदीदा शेयरों ने किया निराश, इस साल निवेशकों के डूबे पैसे; क्या आपने किया है निवेश

दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियों में शामिल कई शेयर ऐसे हैं, जिन्होंने इस साल अब तक जोरदार प्रदर्शन किया है. वहीं कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो 2020 में अंडरपरफॉर्मर भी रहे हैं. इनमें निवेशकों को इस साल निगेटिव रिटर्न मिला है. हालांकि ऐसा नहीं है कि इन शेयरों में आगे का भी आउटलुक खराब है. अंडरपरफॉर्मर रहे कुछ शेयरों के फंडामेंटल एक्सपर्ट को बेहतर नजर आ रहे हैं और उन्होंने उनमें निवेश की भी सलाह दी है.

बता दें कि झुनझुनवाला शेयर बाजार के ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके पोर्टफोलियो पर दूसरे निवेशकों की नजर रहती है. वे क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, उस हिसाब से बहुत से निवेशक भी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं. राकेश झुनझुनवाला के निवेश किए गए कई शेयर अबतक निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हो चुके हैं. जानते हैं झुनझुनवाला की पसंद के किन शेयरों ने इस साल अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है.

इंडियन होटल्स के शेयर इस साल अंडरपरफॉर्मर रहे हैं. 1 जनवरी को शेयर का भाव 144 रुपये था, जो 10 दिसंबर को 128 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. यानी इस साल शेयर में करीब 13 फीसदी गिरावट आ चुकी है.

राकेश झुनझुनवाला के पास इंडियन होटल्स की करीब 1.05 फीसदी हिस्सेदारी है. उसके पास कंपनी के करीब 12500000 शेयर हैं. मौजूदा भाव पर इन शेयरों की वैल्यू 162 करोड़ के आस पास है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस शेयर खान ने शेयर में 155 रुपये और आईआईएफएल ने 140 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है.

टाटा मोटर्स के शेयर भी इस साल अंडरपरफॉर्मर रहे हैं. 1 जनवरी को शेयर का भाव 184 रुपये था, जो 10 दिसंबर को 177 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. यानी इस साल शेयर में करीब 4 फीसदी गिरावट आ चुकी है.

राकेश झुनझुनवाला के पास टाटा मोटर्स की करीब 1.29 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के करीब 40,000,000 शेयर हैं. मौजूदा भाव पर इन शेयरों की वैल्यू 715 करोड़ के आस पास है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 230 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है.

डेल्टा कॉर्प के शेयरों में भी इस साल निगेटिव रिटर्न मिला है. 1 जनवरी को शेयर का भाव 195 रुपये था, जो 10 दिसंबर को 151 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. यानी इस साल शेयर में करीब 29 फीसदी गिरावट आ चुकी है.

राकेश झुनझुनवाला के पास डेल्टा कॉर्प की करीब 7.49 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के करीब 20,000,000 शेयर हैं. मौजूदा भाव पर इन शेयरों की वैल्यू 301 करोड़ के आस पास है.

वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर भी इस साल अंडरपरफॉर्मर रहे हैं. 1 जनवरी को शेयर का भाव 429 रुपये था, जो 10 दिसंबर को 368 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. यानी इस साल शेयर में करीब 17 फीसदी गिरावट आ चुकी है.

राकेश झुनझुनवाला के पास वीआईपी इंडस्ट्रीज की करीब 5.31 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के करीब 7,500,400 शेयर हैं. मौजूदा भाव पर इन शेयरों की वैल्यू 275 करोड़ रुपये के आस पास है.

आयन एक्सचेंज के शेयरों ने भी इस साल फ्लैट प्रदर्शन किया है. 1 जनवरी को शेयर का भाव 786 रुपये था, जो 10 दिसंबर को भी इसी के आस पास ट्रेड कर रहा था. यानी इस साल शेयर में निवेशकों को कोई मुनाफा नहीं हुआ है.

राकेश झुनझुनवाला के पास आयन एक्सचेंज की करीब 5.29 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के करीब 775,000 शेयर हैं. मौजूदा भाव पर इन शेयरों की वैल्यू 61 करोड़ रुपये के आस पास है.

करूर व्यासा बैंक के शेयरों में भी इस साल निगेटिव रिटर्न मिला है. 1 जनवरी को शेयर का भाव 60 रुपये था, जो 10 दिसंबर को 44 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा था. यानी इस साल शेयर में 36 फीसदी की गिरावट आई है.

राकेश झुनझुनवाला के पास करूर व्यासा बैंक की करीब 4.50 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के करीब 35,983,516 शेयर हैं. मौजूदा भाव पर इन शेयरों की वैल्यू 156 करोड़ रुपये के आस पास है.

इस साल राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल जिन शेयरों ने अंडरपरफॉर्म किया है, उनमें फेडरल बैंक भी शामिल है. फेडरल बैंक के शेयरों में भी इस साल निगेटिव रिटर्न मिला है. 1 जनवरी को शेयर का भाव 89 रुपये था, जो 10 दिसंबर को 65 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा था. यानी इस साल शेयर में 37 फीसदी की गिरावट आई है.

राकेश झुनझुनवाला के पास फेडरल बैंक की करीब 2.71 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के करीब 53,221,060 शेयर हैं. मौजूदा भाव पर इन शेयरों की वैल्यू 350.5 करोड़ रुपये के आस पास है.

