IPO में नहीं मिले शेयर! फिर निवेश कर कमाई का है मौका, नए लिस्ट होने वाले इन शेयरों में आने वाली है तेजी

हाल फिलहाल में जिन कंपहिनयों के स्टॉक लिस्ट हुए हैं, उनमें से कई अब नए सिरे से तेजी दिखाने को तैयार हैं. ब्रोकरेज हाउस ने ऐसे कुछ मजबूत शेयरों में निवेश की सलाह दी है.

साल 2021 के बाद 2022 में भी IPO मार्केट में जमकर हलचल देखने को मिल रही है. (image: pixabay)

Newly Listed Stocks: बीते 1 साल में IPO मार्केट में जमकर हलचल रही है. साल 2021 से अबतक 65 कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्ट हो चुके हैं. करीब 60 फीसदी में निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्प मिला है. वहीं 21 ऐसे स्टॉक हैं, जिन्होंने 50 फीसदी या इससे ज्यादा रिटर्न दिए हैं. इन 25 में 12 स्टॉक तो ऐसे हें, जिनमें 100 से 280 फीसदी तक रिटर्न निवेशकों ने हासिल किए हैं. लेकिन जिस तरह से बीते 1 साल में प्राइमरी मार्केट का क्रेज रहा है और निवेशकों ने इश्यू को सब्सक्रिप्सन दिया है, बहुत से निवेशकों को पैसे लगाने के बाद भी शेयर अलॉट नहीं हो पाए. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो टेंशन ना लें. नए लिस्ट होने वाले कुछ शेयर ऐसे हें, जिनमें एक बार फिर तेजी आने वाली है. इनमें Star Health, Vijaya Diagnostic Centre, Devyani International, Nazara Technologie और Krsnaa Diagnostics जैसे नाम शामिल हैं. Star Health ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने शेयर में 1040 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है. करंट प्राइस 738 रुपये से इसमें 40 फीसदी रिटर्न संभव है. ब्रोकरेज का कहना है कि कोविड 19 हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा नॉन कोविड 19 क्लेम बढ़ने से कंपनी के प्रदर्शन पर असर हुआ है. लेकिन अब हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है. जिससे कंपनी का बिजनेस वित्त वर्ष 2023 में सामान्य होगा. कंपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग और आपरेटिंग एक्सपेंस पर भी काम कर रही है. कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है, रिटेल हेल्थ मार्केट में कंपनी की अच्छी पकड़ है. Nazara Technologies ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने Nazara Technologies में 2544 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 2000 रुपये है, इस लिहाज से इसमें 25 से 27 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि FY22-24E के दौरान कंपनी का revenue और EBITDA CAGR 32 फीसदी और 28 फीसदी रहने का अनुमान है. हालांकि मौजूदा चुनौतियों की वजह से नियरटर्म में ग्रोथ सटोरी पर असर पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक बेहतर है. आगे कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है. Devyani International ब्रोकरेज हाउस केआर चौकसे ने Devyani International के शेयर में 230 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. जबकि एमके ग्लोबल ने शेयर के लिए टारगेट 210 रुपये का रखा है. ब्रोकरेज के अनुसार FY22E में कंपनी का RoIC बढ़कर 20 फीसदी रह सकता है. जबकि FY25E तक यह 40 फीसदी रह सकता है. Devyani International भारत में जुबिलेंट फूडवर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा QSR चेन है. कंपनी अभी 309 KFC और 351 Pizza Hut स्टोर आपरेट कर रही है. कोविड 19 की पाबंदिया खत्म होने का कंपनी को पूरा फायदा मिलेगा. QSRs में यह कंपनी ग्रोथ लीडर के रूप में उभर सकती है. Krsnaa Diagnostics ब्रोकरेज हाउस खंबाटा सिक्योरिटीज ने शेयर में निवेश की सलाह दी है और 1115 रुपये का टारगेट दिया है. शेयर का करंट प्राइस 600 रुपये के आस पास है, इस लिहाज से इसमें 85 फीसदी के आस पास रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि आपरेशंस से आने वाला रेवेन्यू दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 8.8 फीसदी बढ़कर 106 करोड़ रहा है. रेडियोलॉजी और पैथालॉजी में मजबूत ग्रोथ के चलते कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है. कोर टेस्ट कटेगिरी में वॉल्यूम ग्रो​थ सालाना आधार पर 81 फीसदी बढ़ा है. EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 760bps बढ़कर 28.6 फीसदी रहा है. (Disclaimer: यहां अलग अलग स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

