IPO में चूक गए थे! फिर बने निवेश के मौके, नए लिस्ट होने वाले ये शेयर दे सकते हैं 107% तक रिटर्न

बहुत से निवेशकों को IPO में पैसे लगाने के बाद भी शेयर नहीं मिले हैं. अगर आपभी इन्हीं में से हैं तो एक बार फिर कुछ नए लिस्ट होने वाले शेयरों में निवेश का मौका बना है.

प्राइमरी मार्केट में एक बार फिर जोरदार हलचल देखने को मिल रही है. (image: pixabay)

IPO Investment Options: प्राइमरी मार्केट में एक बार फिर जोरदार हलचल देखने को मिल रही है. इंश्योरेंस कंपनी LIC के इश्यू को लेकर चर्चा रही है, अब कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने की कतार में हैं. वैसे इस साल बाजार में उतार चढ़ाव के बाद भी, निवेशकों को प्राइमरी मार्केट से ठीक ठाक रिस्पांस मिला है. जबकि साल 2021 में आए कई आईपीओ ने निवेशकों को मालामाल किया था. यहां तक कि निवेशकों का पैसा डबल या ट्रिपल हो गया. हालांकि बहुत से निवेशक पैसे लगाने के बाद भी खाली हाथ रह गए. यानी उन्हें बिडिंग के बाद भी शेयर नहीं मिला. अगर आपभी इन्हीं में से हैं तो एक बार फिर निवेश का मौका बना है. हाल फिलहाल में लिस्ट हुए कई शेयर ऐसे हैं, जो आगे भी बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं. ऐसे कुछ शेयरों में ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने खरीदारी की सलाह दी है. आप भी इनमें पैसे लगाकर कमाई कर सकते हैं. Fino Payments Bank Fino Payments Bank का शेयर बाजार में 12 नवंबर 2021 को लिस्ट हुआ था. इश्यू प्राइस 577 रुपये की तुलना में यह 548 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ. वहीं लिस्टिंग डे पर करीब 6 फीसदी डिस्काउंट पर 545 रुपये पर बंद हुआ. अभी यह शेयर अपने इश्यू प्राइस से 57 फीसदी कमजोर होकर 250 रुपये पर है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए 450 रुपये का टारगेट दिया है. यानी इसमें मौजूदा भाव से 80 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. Sapphire Foods India Sapphire Foods India का शेयर 18 नवंबर 2021 को बाजार में लिस्ट हुआ था. इश्ययू प्राइस 1180 रुपये की तुलना में शेयर 1311 रुपये पर लिस्ट हुआ था. लिस्टिंग डे पर यह 3 फीसदी मजबूत होकर 1216 रुपये पर बंद हुआ. अभी शेयर इश्यू प्राइस से 11 फीसदी कमजोर होकर 1049 रुपये के भाव पर है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए 1700 रुपये का टारगेट दिया है. यानी इसमें मौजूदा भाव से 62 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. Mutual Funds: दुनियाभर के बाजारों में गिरावट, इंटरनेशनल फंड्स का बिगड़ा रिटर्न, निवेशक क्या करें? Dodla Dairy Dodla Dairy का शेयर 28 जून 2021 को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था. इश्यू प्राइस 428 रुपये था, जबकि यह 550 रुपये पर लिस्ट हुआ था. लिस्टिंग डे पर यह 42 फीसदी मजबअूत होकर 609 रुपये पर बंद हुआ. अभी शेयर 488 रुपये पर आ गया है. यानी इश्यू प्राइस के करीब है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए 600 रुपये का टारगेट दिया है. यानी इसमें मौजूदा भाव से 23 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. Paytm Paytm का शेयर 18 नवंबर 2021 को लिस्ट हुआ था. लिस्टिंग डे पर यह 2150 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 27 फीसदी कमजोर होकर 1564.15 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. अभी यह इश्यू प्राइस से 71 फीसदी कमजोर होकर 620 रुपये पर है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर में 1285 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 620 रुपये के लिहाज से इसमें 100 फीासदी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. Tatva Chintan Pharma 29 जुलाई 2021 को लिस्ट होने वाले Tatva Chintan पर भी ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पॉजिटिव है. ब्रोकरेज ने शेयर में 3000 रुपये का टारगेट देते हुए खरीदारी की सलाह दी है. अभी शेयर 2185 रुपये पर है. इश्यू प्राइस 1083 रुपयेक की तुलना में इसमें 102 फीसदी रिटर्न मिल चुका है. (Disclaimer: यहां शेयर में निवेश को लेकर सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह जी बिजनेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.