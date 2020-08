मल्टीबैगर स्टॉक: 10 हजार बन गए 1 करोड़, मिला 1000 गुना तक रिटर्न; क्या अभी भी है मौका?

Multibagger Stocks: शेयर बाजार की दुनिया में एक शब्द है मल्टीबैगर. मल्टीबैगर शेयर उन शेयरों को कहा जाता है जो निवेशकों को निवेश की कीमत के बदले कई गुना रिटर्न देते हैं. हालांकि ऐसे शेयर की सही पहचान कर पाना जरूरी है. दिग्गज निवेशक पीटर लिंच के अनुसार जो निवेशक मल्टीबैगर की सही पहचान कर पाते हैं और उसमें लंबे समय तक अपना निवेश बनाए रखते हैं, उनकी दौलत आने वाले सालों में तेजी से बढ़ती है.

असल में शेयर बाजार ऐसी जगह है, जहां सही निवेश की पहचान हो तो आपको कम समय में अपने निवेश का कई गुना रिटर्न मिल सकता है. हालांकि यहां निवेश जोखिम के अधीन होता है. लेकिन अगर शेयर के फंडामेंटल मजबूत हैं तो उस पर उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं होता है. पिछले 10 साल की बात करें तो कुछ ऐसे शेयर हैं, जिन्होंने निवेशकों का पैसा 1000 गुना तक बढ़ा दिया है. इनमें 96293 फीसदी तक रिटर्न मिला है. इनमें से कुछ शेयरों में अभी भी निवेश की गुजाइश है.

रिलैक्सो फुटवियर

रिटर्न: 96293%

​करंट प्राइस: 638 रुपये

शेयर में बढ़त: 637.34 रुपये

अवंति फीड्स

रिटर्न: 28296%

​करंट प्राइस: 517 रुपये

शेयर में बढ़त: 515 रुपये

वेस्टलाइफ डेवलपमेंट

रिटर्न: 11258%

​करंट प्राइस: 576 रुपये

शेयर में बढ़त: 372.64 रुपये

अल्कील एमीन्स केमिकल

रिटर्न: 7185%

​करंट प्राइस: 3400 रुपये

शेयर में बढ़त: 3354 रुपये

एस्ट्रल पॉली क्लिनिक

रिटर्न: 5671%

​करंट प्राइस: 1183.50 रुपये

शेयर में बढ़त: 1163 रुपये

बजाज फाइनेंस

रिटर्न: 5591%

​करंट प्राइस: 3492 रुपये

शेयर में बढ़त: 3431 रुपये

अजंता फार्मा

रिटर्न: 4864%

​करंट प्राइस: 1611 रुपये

शेयर में बढ़त: 1579 रुपये

अतुल आटो

रिटर्न: 4448%

​करंट प्राइस: 5842 रुपये

शेयर में बढ़त: 5714 रुपये

वैभव गोयल

रिटर्न: 4326%

​करंट प्राइस: 1700 रुपये

शेयर में बढ़त: 1661 रुपये

नवीन फ्लोरीन

रिटर्न: 3518%

​करंट प्राइस: 2145 रुपये

शेयर में बढ़त: 2086 रुपये

ग्रेनुअल्स इंडिया

रिटर्न: 3263%

​करंट प्राइस: 318 रुपये

शेयर में बढ़त: 308 रुपये

विनाती आर्गनिक्स

रिटर्न: 2831%

​करंट प्राइस: 1132 रुपये

शेयर में बढ़त: 1091 रुपये

बालकृष्ण इंडस्ट्रीज

रिटर्न: 1956%

​करंट प्राइस: 1374 रुपये

शेयर में बढ़त: 1308 रुपये

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज

रिटर्न: 1826%

​करंट प्राइस: 3908 रुपये

शेयर में बढ़त: 3705 रुपये

नैटको फार्मा

रिटर्न: 1751%

​करंट प्राइस: 851 रुपये

शेयर में बढ़त: 805 रुपये

ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने रिलैक्सो फुटवियर में 825 रुपये के लक्ष्य के हिसाब से निवेश की सलाह दी है. वहीं, ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने अजंता फार्मा में 1815 रुपये का लक्ष्य दिया है. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में 4300 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. वहीं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने नैटको फार्मा में 950 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है.

कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के साथ मैनेजमेंट और क्रेडेंशियल पर ध्यान दें. देखें की कंपनी अपनी समकक्ष कंपनियों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रही है. कंपनी की डिफाल्ट हिस्ट्री देखें. मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखने वाली कंपनी अपने क्षेत्र में दूसरी कंपनियों से आगे दिखती हैं. कंपनी की अर्निंग में ग्रोथ पर नजर रखें. देखें की कंपनी के पास कैपिटल की क्या स्थिति है, कहीं उस पर कर्ज तो नहीं है.

