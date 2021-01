हाई वैल्युएशन वाले बाजार में खोज रहे हैं सस्ते शेयर? ये मिडकैप, स्मालकैप दे सकते हैं 31% तक रिटर्न

Best midcap, smallcap stocks India 2021: शेयर बाजार में जो रैली पिछले साल शुरू हुई थी, वह अभी भी जारी है. निफ्टी जहां 14500 के पार निकल चुका है, वहीं सेंसेक्स भी 50 हजार की ओर जा रहा है. पिछले साल मार्च के लो से सेंसेक्स में 25 हजार से ज्यादा अंकों की तेजी आ चुकी है. ऐसे में बाजार का वैल्युएशन अब ज्यादा लग रहा है. एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि बाजार ओवरबॉट की स्थिति में है और एक भी निगेटिव ट्रिगर से बाजार में करेक्शन आ सकता है. ऐसे में निवेशकों को भी बाजार में नए निवेश को लेकर सतर्क रहने और क्वालिटी शेयरों में ही पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं. हाई वैल्युएशन वाले बाजार में हमने ऐसे ही 4 मिडकैप और स्मालकैप शेयरों का चुनाव किया है, जिनकी कीमत 100 रुपये से भी कम है.

मंगलुरू बेस्ड कर्नाटका बैंक प्राइवेट सेक्टर में ए क्लास शिड्यूल बैंक है. बैंक के पास देशभर में 862 ब्रांच और 1026 एटीएम के जरिए मजबूत नेटवर्क है. कंपनी की पहुंच 22 राज्यो में हैं. ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने बैंक में निवेश की सलाह देते हुए 85 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 65 रुपये के लिहाज से शेयर में 31 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. बैंक की एसेट क्वाइलिटी में अब सुधार हो रहा है. ज्‍यादातर एनपीए की पहचान कर ली गई है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 में अर्निंग में सुधार होगा. शेयर का वैल्युएशन आकर्षक है, ऐसे में मौजूदा लेवल से खरीददारी की जा सकती है.

अरविंद लिमिटेड भारत की टेक्स टाइल मैन्युमफैक्चरिंग कंपनी है; कंपनी का हेडक्वालर्टर नरोदा, गुजरात में है. कंपनी कॉटन शर्टिंग, डेनिम, नीटस और बॉटमवेट फैब्रिक्स बनाती है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने अरविंद लिमिटेड में 68 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 53 रुपये है. ऐसे में मौजूदा भाव से शेयर में 28 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर सरकार के फोकस रहने से अरविंद की बेनेफिशियरीज में शामिल है. आगे देश में टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी दिख रही है. टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ रही है. कंपनी का बिजनेस अब उबर चुका है. तीसरी तिमाही में यह प्री कोविड लेवल के 80 फीसदी तक आ सकता है. कॉटन की कीमतों में इजाफा होने और एक्सपोर्ट डिमांड का भी फायदा मिलेगा.

JMC प्रोजेक्ट लिमिटेड भारत की लीडिंग EPC कंस्ट्राक्शनन एंड इंफ्रास्टक्चर कंपनी है. कंपनी की पहुंच कई देशों तक हो चुकी है. कंपनी के पास 3000 से ज्यादा प्रोफेशनल का मजबूत वर्कफोर्स है. कंपनी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. कंपनी का कस्टमर बेस भी मजबूत है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने कंपनी के स्टॉक में निवेश की सलाह देते हुए 83 रुपये का लक्ष्य तय किया है. करंट प्राइस 70 रुपये के लिहाज से इसमें 19 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. रोड प्रोजेक्ट अवार्डिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेज हुई है. टोल प्रोजेक्ट रेवेन्यू. में इजाफा हुआ है. आगे रोड कंस्ट्रकक्शन एक्टिविटी और तेज होने की उम्‍मीद है.

मिंडा कॉर्प के शेयर में ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्टट ने निवेश की सलाह देते हुए 105 रुपये का लक्ष्य तय किया है. शेयर का करंट प्राइस 89 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 18 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. आटो सेक्टर खासतौर से टू व्हीलर्स में रिकवरी होने से मिंडा बड़ा विनर साबित होगा. आने वाले दिनों में बेहतर मॉनसून की वजह से रूरल डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है. कंपनी का रेवेन्यू मुख्य तौर से बजाज, हीरो और TVS से आता है.

(नोट- हमने यहां सलाह ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्‍सपर्ट की राय लें.)

