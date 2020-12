ये फ्रंटलाइन शेयर मिडटर्म में दिखाएंगे दम, निवेशकों को मिल सकता है 44% तक रिटर्न

Largecap Stocks: अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने के बीच शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. आलटाइम हाई पर होने के बाद भी एक्सपर्ट बाजार में आगे और रैली देख रहे हैं. पिछले दिनों बाजार में जो तेजी आई है, उसमें लॉर्जकैप का प्रमुख योगदान रहा है. 30 लार्जकैप शेयरों वाला सेंसेक्स मार्च के लो से करीब 76 फीसदी मजबूत हो चुका है. वहीं बीएसई 100 के फ्रंटलाइन शेयरों में भी अच्छी ग्रोथ रही है. एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा समय में ऐसे कई फ्रंटलाइन शेयर हैं, जिनमें अभी ग्रोथ बची है. ये शेयर आगे भी मिडटर्म में अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं. दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद इनके सेंटीमेंट भी बेहतर हुए हैं. इनमें टाटा स्टील, कोल इंडिया और इंफोसिस जैसे शेयर शामिल हैं.

टाटा स्टील भारत की लीडिंग स्टील मेकर कंपनी है. यह टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है. ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने टाटा स्टील में 625 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 575 रुपये के लिहाज से इसमें 9 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. टाटा स्टील के लिए दूसरी तिमाही का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है. इंडिया आपरेशन से सेल्स वॉल्यूम सालाना आधार पर 22 फीसदी और तिमाही आधार पर 72 फीसदी बढ़कर 5.05 MT रहा है. यूरोप आपरेशन में भी ग्रोथ रही है. कंसो टॉपलाइन भी तिमाही आधार पर 53 फीसदी बढ़ा है. EBITDA 6111 करोड़ रहा. जबकि PAT 1635 करोड़.

कोल इंडिया लिमिटेड भारत की पब्लिक सेक्टर कोल माइनिंग और रिफाइनिंग कंपनी है. कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता है. यह दुनिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है. कंपनी का भारत के कुल कोल प्रोडक्शन में 82 फीसदी की हिस्सेदारी है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने कोल इंडिया में 180 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 125 रुपये के लिहाज से शेयर में 44 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कोल इंडिया का आक्शन प्रीमियम 1.8 फीसदी रहा है जो उम्मीद से कम है. कोल इंडिया का प्लान आगे 4 से 5 साल में 65000 करोड़ निवेश करने का है. इससे 100 करोड़ टन प्रोडक्शन करने का लक्ष्य पूरा होगा. कंपनी का प्रदर्शन अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा है.

इंफोसिस देश की लीडिंग मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है. कंपनी बिजनेस कंसल्टिंग, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के अलावा आउटसोमोतीलाल ओसवाल ने इंफोसिस में 1355 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 1112 रुपये है. ऐसे में निवेशकों को यहां 21 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. इंफोसिस मैनेजमेंट की कमेंट्री दूसरी तिमाही के लिए उम्मीद बढ़ाने वाली रही है. कंपनी का कारोूबार प्री कोविड लेवल पर लौटकर आ रहा है. आगे बेहतर ग्रोथ का स्कोप दिख रहा है. कंपनी का आर्डरबुक बेहतर है और कई डील पाइपलाइन में हैं. इंफोसिस का क्लाइंट बेस मजबूत है. कंपनी ने नई तकनीक को बेहतर तरीके से लागे किया है. मिड टर्म में इंफोसिस का आउटलुक भी पॉजिटिव है.

अरबिंदो फार्मा देश की टॉप फामर्र कंपनियों में शामिल हैं. कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भारत सहित दुनिया के कई देशों में है. ब्रोकरेज हाउस शेयर खान ने कंपनी के शेयर में 1024 रुपये का लक्ष्य देते हुए निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 868 रुपये के लिहाज से इसमें 18 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है. घरेलू बाजार के अलावा यूएस और यूरोप में डिमांड बेहतर हो रही है. कंपनी के पास प्रोडक्ट का बेहतर पोर्टफोलियो है, जिसका फायदा उसे मिल रहा है. मैनेजमेंट का फोकस ग्रोथ पर है.

(नोट: हमने यह जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

